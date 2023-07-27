Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Watu Gunung, Cara Lain Menikmati Alam Bernuansa Jawa

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:02 WIB
Intip Pesona Watu Gunung, Cara Lain Menikmati Alam Bernuansa Jawa
Wisata Watu Gunung di Semarang, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@watugunung_lerep_ungaran)
A
A
A

WATU Gunung ialah salah satu objek wisata hits di Semarang, Jawa Tengah. Terletak di Lerep Satu, Kecamatan Ungaran Bar, destinasi ini makin diminati setelah dilengkapi dengan danau buatan serta kolam renang yang bersih dan cantik.

Berbeda dari danau maupun kolam renang biasanya, tempat ini mempunya keunikan karena memiliki sentuhan budaya Jawa loh!

Untuk Anda yang mau menghilankan penatnya pekerjaan dan kota besar, Watu Gunung Ungaran bisa menjadi salah satu pilihan liburan akhir pekan atau saat libur nasional.

Watu Gunung, Semarang

(Foto: IG/@watugunung_lerep_ungaran)

Sambil berenang dan bersantai menikmati semilir angin sepoi-sepoi dan teh manis hangat.

Kalau membawa si kecil, pasti tak perlu takut bosan atau ngambek, sebab Watu Gunung punya wahana bermain anak dan mudah dijaga oleh para orangtua.

Selain tempat berenang dan bersantai, di sini Anda juga bisa makan bareng keluarga.

Halaman:
1 2
      
