Jangan Menjemur Pakaian di Bali Tingginya Sampai Melebihi Kepala Orang Dewasa, Ini Alasannya!

BALI merupakan destinasi wisata terpopuler di dunia yang sangat kental dengan adat, budaya, dan kearifan lokal. Meski sangat terbuka terhadap siapa saja, masyarakat Pulau Dewata tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan itu jadi salah satu daya tarik wisata.

Turis dari berbagai negara yang datang ke Bali tentu harus menghormati adat, budaya, dan kearifan lokal. Ada begitu beragam tradisi budaya Bali. Salah satunya tentang larangan menjemur pakaian terlalu tinggi sampai melebihi di atas kepala orang dewasa.

Menjemur pakaian memang hal biasa di banyak tempat terutama di Indonesia. Namun, di Bali ada aturan khusus yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat yang mayoritas Hindu.

Dalam pandangan masyarakat Hindu Bali, menjemur pakaian terlalu tinggi sampai melampaui kepala manusia adalah tindakan yang tidak sopan dan termasuk perbuatan tercela karena melanggar norma adat leluhur.

Bagi umat Hindu Bali, kepala termasuk area suci manusia sehingga posisinya tidak boleh dilampaui oleh jemuran.

Jadi masyarakat Hindu di Bali hanya diperbolehkan menjemur pakaian maksimal sedada orang dewasa atau ketinggiannya masih di bawah kepala.

Nah, apabila seseorang melewati jemuran pakaian yang lebih tinggi dari kepalanya, maka hal tersebut dianggap dapat mengurangi kesucian dirinya.