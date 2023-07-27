Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Menjemur Pakaian di Bali Tingginya Sampai Melebihi Kepala Orang Dewasa, Ini Alasannya!

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:05 WIB
Jangan Menjemur Pakaian di Bali Tingginya Sampai Melebihi Kepala Orang Dewasa, Ini Alasannya!
Ilustrasi Bali. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BALI merupakan destinasi wisata terpopuler di dunia yang sangat kental dengan adat, budaya, dan kearifan lokal. Meski sangat terbuka terhadap siapa saja, masyarakat Pulau Dewata tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan itu jadi salah satu daya tarik wisata.

Turis dari berbagai negara yang datang ke Bali tentu harus menghormati adat, budaya, dan kearifan lokal. Ada begitu beragam tradisi budaya Bali. Salah satunya tentang larangan menjemur pakaian terlalu tinggi sampai melebihi di atas kepala orang dewasa.

 BACA JUGA:

Menjemur pakaian memang hal biasa di banyak tempat terutama di Indonesia. Namun, di Bali ada aturan khusus yang berkaitan dengan adat masyarakat setempat yang mayoritas Hindu.

Dalam pandangan masyarakat Hindu Bali, menjemur pakaian terlalu tinggi sampai melampaui kepala manusia adalah tindakan yang tidak sopan dan termasuk perbuatan tercela karena melanggar norma adat leluhur.

 

Bagi umat Hindu Bali, kepala termasuk area suci manusia sehingga posisinya tidak boleh dilampaui oleh jemuran.

 BACA JUGA:

Jadi masyarakat Hindu di Bali hanya diperbolehkan menjemur pakaian maksimal sedada orang dewasa atau ketinggiannya masih di bawah kepala.

Nah, apabila seseorang melewati jemuran pakaian yang lebih tinggi dari kepalanya, maka hal tersebut dianggap dapat mengurangi kesucian dirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement