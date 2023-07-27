Jadi Sarang LGBT, Hutan Kota Cawang Kini Ditambah Lampu Penerangan

Hutan Kota Cawang di Jakarta Timur. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

HUTAN Kota Cawang di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur kini jadi sorotan karena diduga jadi sarang komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Hutan Kota Cawang jadi tempat berkumpulnya kaum LGBT sebelumnya viral di media sosial sehingga Pemprov DKI Jakarta pun menambahkan lampu penerangan di ruang terbuka hijau tersebut.

"Penambahan penerangan sudah, teman-teman Bina Marga sudah (menambah penerangan) empat titik di lokasi," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, Bayu Meghantara seperti dikutip dari ANTARA News, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, Bayu juga menyebutkan, pihaknya sudah merapikan bagian pagar yang rusak di Hutan Kota Cawang itu.

Distamhut DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.

"Kami sudah komunikasi sama teman-teman wilayah, termasuk juga dengan Satpol PP. Secara teknis, kami sudah rapikan pagarnya, sudah kami las kembali," kata Bayu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, kata Bayu, juga dikerahkan untuk berpatroli di kawasan tersebut sebagai upaya pencegahan aksi serupa.

"Teman-teman di wilayah sudah (menjaga), Satpol PP dan jajaran wilayah, ada camat, ada lurah," ujar Bayu.