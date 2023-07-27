Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Kalimantan Disebut Borneo?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:00 WIB
Kenapa Kalimantan Disebut Borneo?
Masyarakat Dayak, suku asli Pulau Kalimantan. (Foto: ANTARA)
A
A
A

KALIMANTAN merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Bagi dunia internasional, Kalimantan terkenal dengan nama Borneo. Lalu, kenapa Kalimantan bisa disebut Borneo?

Pulau Borneo atau Kalimantan terletak di tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau ini kaya akan hasil alam dan hutan tropis yang lebat jadi paru-paru dunia. Kalimantan memiliki penduduk asli yakni etnis Dayak.

 BACA JUGA:

Kalimantan dan Borneo hanya berbeda penyebutan saja, namun pulau yang dimaksud sama.

Wilayah Borneo atau Kalimantan 73 persen dikuasai Indonesia. Malaysia 26 persen, dan 1 persen Brunei Darussalam. Kalau soal luas dan kecantikan alam pulau ini mungkin semua orang sudah paham, tapi pernahkah terbesit di kepala mengapa Kalimantan disebut Borneo?

 Ilustrasi

Asal Usul Kalimantan Disebut Borneo

 

Ada dua versi berbeda mengenai alasan Kalimantan bisa memiliki sebutan 'Borneo'. Pertama, asal-usulnya berkaitan dengan pohon yang banyak tumbuh di sana.

 BACA JUGA:

Konon, sebutan Borneo untuk Pulau Kalimantan berasal dari pohon Borneol atau Dryobalanops Camphora.

Dahulu kala, dipercaya pulau tersebut banyak dihiasi oleh Borneol, yang merupakan tumbuhan penghasil bahan baku minyak wangi serta antiseptik.

Halaman:
1 2
      
