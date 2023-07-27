Tak Hanya Jamin Keselamatan Penumpang, Inilah 5 Tugas Penting Pramugari

TIDAK sedikit orang bercita-cita menjadi pramugari. Meski demikian, tugas pramugari rupanya tidak semudah yang dibayangkan lho.

Pramugari merupakan bagian dari awak kabin pesawat, tim personel yang mengoperasikan pesawat komersial, bisnis, atau bahkan militer ketika melakukan perjalanan domestik maupun internasional

Dalam proses menjadi pramugari, mereka dilatih secara khusus tentang pesawat yang hendak mereka gunakan karena keselamatan para penumpang.

Tugas pramugari tak hanya memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan berlangsung. Mereka juga melakukan banyak hal lain yang jarang diketahui orang.

Ketimbang penasaran, berikut Okezone paparkan 5 tugas utama pramugari yang perlu Anda ketahui, sebagaimana dikutip dari laman Careerexplorer;

1. Menyampaikan informasi penerbangan

Sebelum hendak melakukan penerbangan, para pramugari cantik dan pramugara diberikan pengarahan oleh sang kapten.

Para awak kabin diberikan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika penerbangan berlangsung salah satunya kondisi cuaca, kemungkinan turbulensi, durasi penerbangan, dan faktor lain yang dapat memengaruhi penerbangan yang akan datang nantinya, dibahas rinci di pengarahan ini.

Selain itu, mereka juga diberi pengarahan tentang keselamatan dan persediaan peralatan darurat yang relevan dengan pesawat yang digunakan.

2. Memeriksa kesiapan pesawat

Karena fokus utama dari pekerjaan ini adalah keselamatan, para pramugari dan pramugara akan memastikan mereka akan memeriksa apabila didapatkan alat keselamatan yang tidak berfungsi dengan baik, contohnya alat pemadam kebakaran, akan mereka ganti sebelum lepas landas.

3. Membantu proses boarding penumpang

Nah, yang sering kita jumpai ketika memasuki pesawat udara komersial adalah para pramugari dan pramugara telah siaga untuk memeriksa tiket yang kita miliki.

Hal ini dilakukan untuk memverifikasi posisi tempat duduk serta keakuratan tiket tersebut jika ada kemungkinan tiket tersebut palsu.

Pramugara dan pramugari juga dilatih untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan bukti niat jahat, sehingga ketika boarding berlangsung, para awak kabin memeriksa apakah ada kemungkinan-kemungkinan tersebut.