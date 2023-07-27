Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Ikan Kiamat Raksasa Muncul ke Permukaan Laut, Pertanda Bencana Besar?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |00:02 WIB
Heboh Ikan Kiamat Raksasa Muncul ke Permukaan Laut, Pertanda Bencana Besar?
Oarfish muncul di atas permukaan laut Taiwan (Foto: ViralPress)
A
A
A

IKAN oarfish atau lebih populer disebut 'ikan kiamat' mendadak bikin heboh lantaran tiba-tiba muncul ke permukaan laut di Taiwan. Benarkah ini merupakan suatu pertanda buruk akan terjadinya bencana alam besar?

Sekelompok penyelam di laut Taiwan dikejutkan oleh fenomena langka itu. Tiba-tiba saja seekor ikan berukuran raksasa naik ke permukaan laut.

Ikan tersebut kian bikin penasaran karena bentuk dan gerakannya yang tidak biasa. Berbeda dengan ikan lain yang bergerak secara horisontal, ikan itu malah bergerak vertikal.

"Banyak hewan menakjubkan yang bisa ditemukan di timur laut Taiwan. Namun, ini adalah kali pertama saya bertemu oarfish raksasa," kata Wang Cheng-Ru, salah satu penyelam yang merekam fenomena tak biasa itu seraya mengunggahnya di Instagram.

Oarfish di Taiwan

Ikan oarfish di perairan Taiwan (Foto: ViralPress)

Sejatinya, oarfish memang memiliki ukuran yang sangat besar dibanding ikan-ikan pada umumnya. Ukuran normal oarfish bisa mencapai tiga meter.

Hanya saja oarfish yang dilihat Wang Cheng-ru ukurannya jauh lebih besar. Tak heran jika oarfish yang naik ke permukaan laut Taiwan itu langsung bikin gempar.

Selain soal ukuran, kehadiran oarfish tersebut kembali mencuatkan dugaan akan hadirnya potensi bencana alam berskala besar.

Oarfish di Taiwan

Ikan oarfish di perairan Taiwan (Foto: ViralPress)

Pasalnya dari sisi mitos, oarfish kerap dihubung-hubungkan dengan potensi bencana alam berskala besar. Hal itu bermula dari cerita rakyat Jepang yang percaya bahwa penampakan oarfish adalah pertanda bencana yang akan datang.

Ikan itu bahkan diberi nama khusus oleh masyarakat negeri matahari terbit yakni Ryugu No Tsukai yang artinya 'pembawa pesan dari kerajaan tuhan'.

Halaman:
1 2 3
      
