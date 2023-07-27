Inilah Barang Sepele yang Selalu Dibawa Pramugari saat Bertugas

SEORANG pramugari maskapai internasional mengungkap barang yang tidak pernah ia tinggalkan selama bertugas.

Meski ukurannya kecil dan mudah dibawa, barang tersebut menurutnya sangat penting dan berguna bagi mereka yang hobi melancong.

Mengetahui apa yang harus dibawa saat liburan, dan apa yang harus ditinggalkan merupakan hal yang bisa dilakukan oleh traveler berpengalaman.

Ya, hanya sedikit orang yang memiliki lebih banyak pengalaman bepergian daripada pramugari, yang terbang ke langit hampir setiap hari untuk bekerja.

Sophie, eks awak kabin Emirates ini menjelaskan alasan mengapa dirinya selalu membawa obat tetes mata selama penerbangan jarak jauh.

"Ketika saya menjadi pramugari, saya akan selalu mengemas obat tetes mata," katanya kepada Conde Nast Traveller, seperti dikutip dari The Sun.

"Anda menghabiskan hingga 12 jam penerbangan, jadi mata Anda mengering karena kelembaban rendah di udara bertekanan," tuturnya.