Parah! Ngaku Tak Diizinkan Pakai Toilet, Wanita Ini Pipis di Lantai Pesawat

BERBAGAI perilaku nyeleneh penumpang pesawat kerap menghiasi berbagai pemberitaan, khususnya di luar negeri.

Bahkan, tak sedikit dari mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib akibat ulahnya sendiri.

Kali ini, seorang penumpang wanita tertangkap kamera sedang buang air kecil di sudut pesawat, persis di depan penumpang yang terkejut.

Wanita itu berada pada penerbangan Spirit Airlines, yakni maskapai berbiaya murah di Amerika Serikat.

Ia mengklaim bahwa awak kabin tidak mengizinkannya menggunakan toilet, sehingga ia melakukan aksi memalukan itu, demikian melansir New York Post.

"Saya perlu buang air kecil selama dua jam, Anda memberi tahu saya bahwa 'Anda tidak bisa (menggunakan toilet) lalu Anda menutup pintu," teriak wanita itu kepada awak kabin saat kepergok sedang jongkok untuk pipis di lantai.