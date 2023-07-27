Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Parah! Ngaku Tak Diizinkan Pakai Toilet, Wanita Ini Pipis di Lantai Pesawat

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:01 WIB
Parah! Ngaku Tak Diizinkan Pakai Toilet, Wanita Ini Pipis di Lantai Pesawat
Pesawat Spirit Airlines (Foto: Instagram/@spiritairlines)
A
A
A

BERBAGAI perilaku nyeleneh penumpang pesawat kerap menghiasi berbagai pemberitaan, khususnya di luar negeri.

Bahkan, tak sedikit dari mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib akibat ulahnya sendiri.

Kali ini, seorang penumpang wanita tertangkap kamera sedang buang air kecil di sudut pesawat, persis di depan penumpang yang terkejut.

Wanita itu berada pada penerbangan Spirit Airlines, yakni maskapai berbiaya murah di Amerika Serikat.

Infografis Pramugari

Ia mengklaim bahwa awak kabin tidak mengizinkannya menggunakan toilet, sehingga ia melakukan aksi memalukan itu, demikian melansir New York Post.

"Saya perlu buang air kecil selama dua jam, Anda memberi tahu saya bahwa 'Anda tidak bisa (menggunakan toilet) lalu Anda menutup pintu," teriak wanita itu kepada awak kabin saat kepergok sedang jongkok untuk pipis di lantai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement