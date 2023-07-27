Yuk Nikmati Pemandangan Alam Tanjung Lesung Sambil Gowes, Dijamin Seru!

TANJUNG Lesung yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten punya banyak destinasi wisata alam menarik yang menawarkan panorama alam indah memukau.

Tak heran Tanjung Lesung yang identik dengan pasir pantai dan deburan ombak tenang dan view Gunung Anak Krakatau nan memukau ini kerap jadi pilihan destinasi pelancong.

Selain pantai, terdapat beberapa tempat maupun aktivitas wisata yang bisa Anda jajal di Tanjung Lesung lho! Termasuk kegiatan bersepeda sambil menikmati keindahan pemandangan pantai, bukit dan memperkenalkan spot-spot wisata di Tanjung Lesung dan sekitarnya. Menyenangkan bukan?

Nah, guna mendorong pariwisata di Banten yang memadukan promosi pariwisata dan olahraga (sport tourism), KEK Tanjung Lesung akan menggelar event sepeda Tanjung Lesung 45 km Bike Loop.

Event bertema Tour de Tanjung Lesung ini akan berlangsung pada Minggu, 30 Juli 2023 mendatang.

Panorama sunset di Tanjung Lesung (Foto: Okezone.com)

Sesuai namanya, Tanjung Lesung 45 km Bike Loop merupakan event bersepeda sambil menikmati pemandangan alam di Tanjung Lesung dan sekitarnya dengan total jarak 45 km.

Rutenya dimulai dari Tanjung Lesung Beach Hotel & Resort lalu melintasi Kampung Marapat Desa Citeurep, Camara dan finishnya berakhir kembali di Tanjung Lesung Beach Hotel & Resort.

Direktur Utama KEK Tanjung Lesung, Poernomo Siswoprasetijo mengungkapkan, event sepeda ini merupakan upaya mendorong pariwisata di Banten yang memadukan promosi pariwisata dan olahraga (sport tourism) dalam bentuk aktivitas gowes.

"Ini merupakan bagian dari promosi KEK Tanjung Lesung yang kami harap ajang ini bisa mendatangkan wisatawan dan warga juga menyambut antusias mendaftarkan diri dalam ajang ini," kata Poernomo dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (27/7/2023).

Menurut dia, event sepeda ini bisa diikuti pesepeda pemula maupun persepeda yang yang sedang berlatih untuk mengikuti event sepeda dengan jarak lebih jauh. Adapun ada tiga kategori yang bisa diikuti peserta, yaitu roadbike, MTB dan selly.