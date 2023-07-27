Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Catat! 5 Oleh-Oleh Khas Madura Cocok Dijadikan Pendamping Nasi

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:00 WIB
Catat! 5 Oleh-Oleh Khas Madura Cocok Dijadikan Pendamping Nasi
Teri krispi salah satu oleh-oleh khas Madura. (Foto: Cookpad)
A
A
A

MADURA di Jawa Timur memiliki beragam kuliner khas yang lezat dan di antaranya bisa dijadikan oleh-oleh dan disantap bersama keluarga atau orang terdekat.

Beberapa oleh-oleh khas Madura ini memang layak dijadikan lauk atau pendamping nasi atau lontong. Rasanya jangan ditanya, sudah pasti enak.

Berikut 5 oleh-oleh khas Madura yang cocok dijadikan pendamping nasi.

 BACA JUGA:

1. Sambal Petis Madura

Sambal petis Madura ini juga cukup terkenal lho. Bisa jadi rekomendasi oleh-oleh ketika Anda datang ke daerah yang dijuluki sebagai Pulau Garam ini.

 Ilustrasi

Sambal Petis Madura

Jika pada umumnya sambal petis memiliki tekstur yang kental, sambal petis khas Madura ini agak encer karena terbuat dari kaldu udang atau ikan.

2. Keripik Tette

Keripik tette adalah camilan khas Madura, terbuat dari bahan dasar singkong. Rasanya gurih, makanan ini cocok dijadikan sebagai buah tangan untuk sanak famili atau teman tercinta Anda.

 BACA JUGA:

Jenis keripik satu ini juga cocok disajikan bersama petis khas yang terbuat dari kaldu ikan.

 

3. Teri Krispi

Teri krispi jadi salah satu oleh-oleh khas Madura yang wajib Anda bawa. Terbuat dari ikan teri, kemudian diolah menggunakan bumbu atau rempah-rempah, sehingga jadilah camilan lezat.

Oleh-oleh khas Madura satu ini cocok dijadikan buah tangan untuk saudara atau teman-teman terdekat. Bisa jadi pendamping lauk pauk lho.

