Uniknya Bar Oksigen di India, Hadirkan Sensasi Hirup Udara Segar Bermacam Aroma

SEBUAH bar di Kota Delhi, India menawarkan pengalaman unik dengan menghirup udara segar atau oksigen murni bermacam aroma.

Ya, Bar Delhi Oxy Pure ini segaja memasukkan oksigen dalam daftar menu yang ditawarkan kepada pelanggannya. Nah, bagi Anda yang membutuhkan udara segar, tempat ini sangat direkomendasikan pencinta kuliner.

Bar ini berdiri atas inisiatif Aryavir Kumar dan Margarita Kuritsyana yang menawarkan sensasi hirup oksigen murni untuk 15 menit sebesar 80-90 persen oksigen biayanya mulai 299 Rupee atau sekira Rp54.000.

Selama 2 tahun berdiri, bar ini menawarkan beberapa aroma untuk dipilih yang dapat diisi dalam oksigen. Pilihan aroma rasanya adalah serai, lavender, ceri, kayu putih, dan banyak lagi.

Pelanggan diberikan kanula hidung, yang merupakan tabung ringan, yang digunakan untuk asupan oksigen tambahan.

Bar Oksigen (Foto: IG/@highintown)

Perangkat ditempatkan di dekat lubang hidung pelanggan di mana mereka disarankan untuk menghirup oksigen yang diresapi aroma.

Sesuai dengan aroma yang Anda pilih, setiap sesi menjanjikan untuk mengobati sinus, memperbaiki pola tidur dan pencernaan, menyembuhkan sakit kepala dan migrain, dan bahkan diklaim berfungsi sebagai obat depresi.

“Saya lewat dan melihat mereka menawarkan oksigen murni. Saya tertarik untuk mencobanya dan memilih rasa serai. Dan ternyata cukup menyegarkan,” ungkap seorang pelanggan Oxy Pure, Manjul Mehta mengutip Indian Express.