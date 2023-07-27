Baru Gajian Pengen Nongkrong? Nih 4 Restoran Hits di Jakarta Wajib Mampir

Hutan Kota Plataran, tempat nongkrong asyik di Jakarta (Foto: Instagram/@plataran.senayan)

SETELAH gajian lazimnya menjadi momen paling pas untuk berkumpul bersama teman atau sahabat. Namun saat nongkrong bareng teman, Anda mungkin berpikir untuk pasti mencari restoran hits, nyaman, makanannya enak, dan pastinya instagramable bukan?

Nah, di Jakarta, ada banyak nih lokasi yang enak buat nongkrong bareng teman pas tanggal muda. Mau yang outdoor atau indoor, ada semua kok!

Berikut Okezone rekomendasikan 4 tempat nongkrong asyik paling cocok disambangi setelah gajian;

1. Odysseia Restaurant

Mulai dari Mac and Cheese, Burger dengan keju melimpah serta salad, iga bakar, dan berbagai jenis pasta bisa Anda coba. Soal rasa tidak perlu dipertanyakan karena pastinya sedap!

(Foto: IG/@odysseia_allin)

Selain makanan, mereka menyediakan berbagai minuman yang unik loh seperti Summer Punch, Berry Coco Buble, dan masih banyak lagi beverages yang bisa kamu coba. Lokasinya pun berada di Pacific Place Mall, SCBD. Dekorasinya pun unik dan cocok banget untuk kalian yang mau berswafoto karena dekorasinya cocok banget untuk diunggah di sosial mediamu.

2. Gioi

Restoran di bilangan Senopati ini sedang digandrungi anak muda. Pasalnya, tempat ini memiliki sudut-sudut yang instagenic sekali. Untuk makanan tidak perlu di ragukan karena restoran ini menyediakan masakan ala Asia yang pastinya cocok di lidah orang Indonesia.

Menu di restoran ini sangat menarik pasalnya melibatkan kepiting hingga lobster loh. Ada Singapore Chili Soft Shell Crab, Hokkien Noodle with grilled baby lobster, Singapore Laksa, dan appetizer unik yaitu Baby Corn.

(Foto: Instagram/@gioijakarta)

3. Hutan Kota Plataran

Bagi Anda yang ingin hangout bersama kawan-kawan, Plataran bisa menjadi lokasi yang tepat bagi Anda.

Bertempat di GBK Senayan, restoran ini cukup dekat dengan lokasi perkantoran dan memiliki akses yang mudah karena bertempat tidak jauh dari tol dalam kota. Makanannya pun beragam mulai dari cakwe, gado-gado, pindang bebek, hingga onde-onde.