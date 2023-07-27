Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Tempat Makan Bakso Unik Legendaris di Malang, Pernah Coba?

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |02:04 WIB
3 Tempat Makan Bakso Unik Legendaris di Malang, Pernah Coba?
Bakso Solo Kidul Pasar, Malang, Jawa Timur (Foto: Instagram/@ayasmlgsaja)
SELAIN destinasi wisata, Malang juga memiliki banyak pilihan wisata kuliner. Salah satu yang terkenal adalah bakso khas Malang yang gurih dan menggoyang lidah.

Kota Malang memiliki beberapa tempat makan bakso yang unik dan legendaris. Berikut adalah 3 tempat makan bakso unik di Malang.

1. Bakso Bakar Pak Man Malang

Tempat makan yang sederhana dari Bakso Bakar Pak Man ternyata menghidangkan kuliner yang sangat nikmat dan cukup terkenal di Kota Malang. Disambut dengan hawa sejuk di sini, anda bisa menikmati semangkuk bakso legendaris ini yang telah buka sejak 1980.

Bakso Bakar Pak Man, Malang

(Foto: Instagram/@baksobakar_pakman)

Berbeda dengan warung bakso lain, di sini anda bisa mencicipi bakso bakar yang memiliki latar belakang cerita unik. Berawal dari bakso yang jatuh ke pembakaran hingga gosong. Warung Bakso Bakar Pak Man berlokasi di Jalan Diponegoro 19, Malang.

Untuk mencicipi bakso bakar yang terkenal ini, anda cukup membayar berkisar Rp15 ribu untuk 10 butir bakso dan Rp22.500 untuk 15 butir bakso.

2. Bakso Malang President

Warung bakso ini telah ada sejak 1977 dan lokasinya berada tepat di belakang Bioskop Presiden yang kini telah berubah menjadi mal ternama di Kota Malang.

Selain rasanya yang tak perlu diragukan, ada sensasi tersendiri makan di resto bakso ini karena lokasinya yang berada di pinggir rel kereta dan ada kereta lalu Lalang ketikan makan di sana.

Bakso President

(Foto: Instagram/@just_eat.id)

Hingga kini, Abdul Gomis Sugito selaku pemilik dari Bakso Malang president mengaku bahwa kuliner berkuah gurih olahannya kini semakin terkenal. Menu makanan di sini pun bervariasi, seperti bakso udang, keripik bakso, tahu bakso, mi kuning, bakso bakar, dan lainnya seharga mulai dari 15 ribuan per porsi.

