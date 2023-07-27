4 Jenis Seafood Ini Tak Mengandung Kolesterol Tinggi

TERDAPAT 4 jenis seafood ini tak mengandung kolesterol tinggi baik untuk kesehatan. Hal ini membuat Anda tidak perlu khwatir lega saat harus mengonsumsinya.

Beberapa jenis seafood memang memili kandungan kolesterol tinggi hinggasangat mengkhawatirkan. Namun, ada beberapa jenis seafood rendah kolesterol sehingga dapat dinikmati tanpa rasa khawatir.

Berikut 4 jenis seafood ini tak mengandung kolesterol tinggi melansir Medical News Today, Kamis (27/07/23):

1. Kerang





Kerang mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda dalam jumlah tinggi yang biasanya disebut sebagai lemak baik. Hal ini bisa menurunkan risiko penyakit jantung Anda.

Tidak hanya itu, kerang adalah sumber nutrisi jantung yang sangat baik dan tampaknya tidak memiliki kandungan yang busa membuat kolesterol dalam tubuh meningkat.