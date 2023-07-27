Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Jenis Seafood Ini Tak Mengandung Kolesterol Tinggi

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:27 WIB
4 Jenis Seafood Ini Tak Mengandung Kolesterol Tinggi
Seafood(Foto:Best Of NJ)
A
A
A

TERDAPAT 4 jenis seafood ini tak mengandung kolesterol tinggi baik untuk kesehatan. Hal ini membuat Anda tidak perlu khwatir lega saat harus mengonsumsinya.

Beberapa jenis seafood memang memili kandungan kolesterol tinggi hinggasangat mengkhawatirkan. Namun, ada beberapa jenis seafood rendah kolesterol sehingga dapat dinikmati tanpa rasa khawatir.

Berikut 4 jenis seafood ini tak mengandung kolesterol tinggi melansir Medical News Today, Kamis (27/07/23):

1. Kerang

Kerang

Kerang mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda dalam jumlah tinggi yang biasanya disebut sebagai lemak baik. Hal ini bisa menurunkan risiko penyakit jantung Anda.

Tidak hanya itu, kerang adalah sumber nutrisi jantung yang sangat baik dan tampaknya tidak memiliki kandungan yang busa membuat kolesterol dalam tubuh meningkat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/298/3170936/daging-k8nj_large.jpeg
4 Cara Makan Daging Tanpa Takut Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/298/3170401/es_krim-CNLZ_large.jpg
3 Makanan Olahan Tinggi Kolesterol, Ada Es Krim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170388/kolesterol-wWoP_large.jpg
Waspada! 5 Penyebab Kolesterol Naik pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899/lengkuas-9XCi_large.jpg
Sejuta Manfaat Lengkuas, Rempah Ajaib untuk Turunkan Kolesterol hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/298/3160229/bumbu_dapur-lrdZ_large.jpg
Kolesterol Lagi Tinggi, Moms? Bikin Ramuan Pakai Bumbu Dapur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/298/3145747/daging-YRGB_large.jpeg
Bukan Daging Kambing, Ini 7 Makanan yang Bikin Kolesterol Naik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement