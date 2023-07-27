5 Menu Sarapan Sehat Dikonsumsi Penderita Diabetes, Tidak Bikin Gula Darah Naik!

MEMILIH menu sarapan yang tepat penting bagi penderita diabetes. Karena untuk mencegah kadar gula darah naik. Sebab itu, sarapan rendah gula sangat disarankan bagi penderita diabetes.

Lantas, mengapa penderita gula darah tinggi harus mengontrol kadar gula lewat sarapan? Itu untuk mengendalikan lonjakan gula di dalam darah yang kalau berlebihan akan memengaruhi aktivitas harian.

Lalu, pa rekomendasi menu sarapan untuk penderita gula darah tinggi yang aman? Menurut laman Nutrisense, dikutip MNC Portal berikut ulasan selengkapnya:

1. Roti alpukat





Roti gandum yang ditambahkan alpukat dipercaya baik untuk penderita gula darah tinggi. Menu sarapan ini dapat mengendalikan kadar gula darah. Agar hasil maksimal, sangat disarankan untuk pakai roti gandum utuh yang mengandung tinggi serat. Kombinasi roti gandum utuh dengan alpukat adalah pilihan sehat yang patut dicoba.

2. Yoghurt

Studi yang dilakukan oleh peneliti dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa terjadi penurunan risiko diabetes pada orang yang gemar makan yoghurt. Menu ini bisa disandingkan dengan buah-buahan segar yang juga baik untuk tubuh, misalnya buah berry atau ceri. Opsi menarik untuk sarapan yang menyegarkan, bukan?

BACA JUGA: 3 Jenis Beras Ini Sangat baik untuk Cegah Naiknya Gula Darah

3. Telur





Telur boleh dimakan untuk menu sarapan bagi penderita gula darah tinggi. Bahkan, telur ini bisa dijadikan tambahan topping untuk roti gandum alpukat lho.

Makanan ini tinggi protein dan dipercaya dapat membantu mengontrol glukosa darah. Menurut satu studi yang diterbitkan di dalam The American Journal of Clinical Nutrition, makan lebih banyak protein dikaitkan dengan peningkatan respons glukosa darah pada mereka yang mengidap diabetes tipe 2.