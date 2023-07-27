5 Potret Wika Salim Pakai Busana Ketat Setengah Transparan, Cantik dan Hot!

WIKA Salim merupakan salah satu penyanyi Tanah Air yang tak hanya sukses mencuri perhatian lewat aksi panggungnya, namun juga karena penampilannya.

Pasalnya, Wika Salim selalu konsisten tampil cantik dan seksi di setiap kesempatan. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah.

Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @wikasalim, Kamis (27/7/2023).

1. Seksi dengan outfit hitam





Dalam potret ini, penampilan Wika Salim secara keseluruhan tampak terlihat jelas. Ia terlihat seksi dengan mengenakan outfit serba hitam berupa atasan turtleneck setengah transparan yang dipadukan dengan rok mini berwarna senada.

2. Tatapan maut





Dalam potret kali ini, Wika Salim tampak melempar tatapan maut ke arah kamera. Siapapun tentu akan dibuat berdebar dengan pandangan mata dan ekspresi fierce nan menggodanya. Ditambah, dengan pulasan lipstick merah merona yang membuat penampilannya kian memesona.

"Tteh idola ini mah 😍suka sama tatapan matanya 😊," ujar @rend***

"Waduh cantiknya ga ada obat," kata @syl***

3. Duduk manja





Wika Salim kali ini tampak berpose duduk manja. Ia tampak memamerkan kaki jenjangnya dalam balutan sepatu boot panjang berwarna hitam. Meski hanya melakukan pose duduk, penampilannya justru tampak terlihat tetap on point.