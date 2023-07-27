Potret Hot Dinar Candy Pamer Perut Atletis di Pantai, Netizen: Gak Ada Lawan!

PENAMPILAN Dinar Candy nyaris tak pernah gagal membuat netizen gagal fokus. Ini lantaran sang DJ tak hanya memiliki paras cantik, tetapi juga gaya yang seksi.

Dinar Candy tak segan memamerkan kemolekan lekuk tubuhnya ke Instagram pribadi. Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbarunya.

Dinar Candy berpose duduk di pantai tengah malam mengenakan outfit minim. Perempuan berusia 30 tahun tersebut memakai outfit atasan tie-front bra top berwarna putih yang dipadukan celana super pendek.

Terkesan seksi karena bra top yang terbuka membuat belahan dada Dinar terekspos. Tampak pula perut atletis Dinar yang menambah kesan seksi penampilannya.

Dinar sendiri berpose candid dengan mata terpejam. Dia tampak cantik dengan rambut panjang yang dikepang dua.