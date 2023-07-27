Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Amber Wise, Putri Direktur Teknik Garuda Select yang Cantik dan Menawan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |07:00 WIB
6 Potret Amber Wise, Putri Direktur Teknik Garuda Select yang Cantik dan Menawan
Amber Wise (Foto: Instagram/@amberwse)
A
A
A

NAMA Dennis Wise mendadak menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air. Legenda sekaligus mantan kapten Chelsea tersebut akan membantu Bima Sakti dalam menyeleksi pemain Timnas Indonesia U-17.

Seleksi pemain dilakukan untuk tampil di Piala Dunia U-17 2023. Sosok Dennis Wise yang saat ini menjadi Direktur Teknik Garuda Select pun mengundang penasaran, termasuk kehidupan pribadinya.

Siapa sangka, Dennis Wise ternyata memiliki putri bernama Amber Wise. Penasaran bagaimana potret putri Dennis Wise?

Berikut potret Amber Wise yang dirangkum dari Instagram pribadinya @amberwse, Jumat (28/7/2023).

1. Memiliki paras

Amber Wise

Masih berusia 19 tahun, Amber Wise memiliki paras cantik yang membuat para pria rasanya mudah untuk jatuh hati kepadanya. Apalagi kalau Amber sudah tersenyum seperti ini, pria mana yang tidak meleleh?

2. Cantik dan menawan

Amber Wise

Selanjutnya ada potret Amber Wise tampil cantik dan menawan dengan gaya rambut wavy digerai. Dia berpose dengan rapper Abdu Rozik di Sheesh Restaurant, London.

Selain cantik, Amber juga tampak stylish mengenakan tanktop korset berwarna coklat yang dipadukan jeans. Gayanya makin modis dengan shoulder bag hitam yang match dengan warna heels-nya.

3. Simpel tetap kece

Amber Wise

Kalau yang satu ini, Amber tampil simpel namun tetap kece. Dia memadukan tanktop hitam dan jeans berpose tersenyum manis duduk di sofa merah. Gaya Amber Wise makin kece dengan memakai sling bag berwarna hitam.

