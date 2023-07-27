Adelle Jewellery Pamer Koleksi Baru di High Tea HighEnd, Intip Yuk!

EVENT High Tea with HighEnd yang bekerjasama dengan Le Parc menghadirkan banyak keseruan. Selain ngumpul cantik, ada beberapa pebisnis yang memamerkan produk terbarunya.

Salah satunya adalah brand perhiasan Adelle Jewellery yang memamerkan koleksi terbarunya bertajuk Wheatfield Collection. Market Manager Adelle Jewellery, Liana mengatakan pada rangkaian acara High Tea with HighEnd ini pihaknya mengeluarkan koleksi perhiasan yang terinspirasi dari gandum.

“Gandum ini mencerminkan sebagai sumber kekuatan dan energi kehidupan. Nah dari situlah kita menggabungkan gandum dengan peran sosok wanita yang kita yakini seorang wanita punya peran penting dalam melangsungkan pertumbuhan dan kemakmuran di Indonesia,” ujar Liana kepada MNC Portal di Jakarta, Kamis (27/7/2023).