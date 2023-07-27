Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Anjani Dina, Pemeran Raisa di Sinetron Ikatan Cinta yang Memesona

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:18 WIB
7 Potret Anjani Dina, Pemeran Raisa di Sinetron Ikatan Cinta yang Memesona
Anjani Dina (Foto: @anjanidinavdw/Instagram)
A
A
A

NAMA Anjani Dina semakin dikenal pencinta sinetron di Tanah Air. Ini lantaran Anjani Dina memerankan tokoh Raisa di Sinetron Ikatan Cinta.

Sosok Raisa sendiri diceritakan sebagai teman lama Aldebaran yang menjadi guru privat Reyna. Paras cantik perempuan blasteran Belanda-Indonesia ini sukses merebut hati penggemar sinetron Ikatan Cinta.

Di luar syuting, Anjani Dina juga tak kalah mencuri perhatian. Meski sudah memiliki dua anak, Anjani yang berusia 27 tahun masih tampak seperti gadis dengan gayanya yang modis. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @anjanidinavdw, Kamis (27/7/2023).

Pose bareng anak

Anjani Dina

Anjani Dina tampil cantik saat berpose anak pertamanya. Dia mengenakan gamis putih panjang dengan detail renda di bagian lengan.

Duduk manis

Anjani Dina

Sambil duduk, Anjani begitu memukau dalam baluran bress biru tanpa lengan. Pose memegang telinga membuatnya semakin mempesona.

Simpel tetap stylish

Anjani Dina

Fashion yang dikenakan Anjani kali ini cukup simpel. Ia memadukan kaos putih panjang dengan rok asimetris berbelahan samping. Tak lupa Anjani membawa tas untuk menyempurnakan tampilannya.

Pasang muka jutek

Anjani Dina

Berikutnya ada potret Anjani Dina berfoto dengan latar ilalang. Dia berpose dengan wajah jutek, tapi rasanya Anjani tetap terlihat cantii bukan? Apalagi rambut panjangnya yang digerai ke depan, makin memesona. Gayanya juga modis mengenakan blus lengan pendek berwarna abu.

Halaman:
1 2
      
