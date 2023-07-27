5 Potret Lesti Kejora dan Rizky Billar Melenggang Mesra Jadi Model di JF3

ADA yang menarik di gelaran fashion show JF3 2023 kali ini, jika biasanya panggung runway menampilkan para model fesyen profesional. Tapi kali ini, Lesti Kejora dan sang suami, Rizky Billar ikut mencicipi bagaimana rasanya jadi model catwalk.

Melenggang di panggung runway sebagai model, pasangan LesLar terlihat juga mengajak sang putra, Muhammad Leslar Al Fatih Billar, untuk ikut tampil memperagakan busana tenun Sengkang dari Bugis, Sulawesi Selatan, yang merupakan karya desainer Renzi Lazuardi.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut di antaranya, sebagaimana dilansir dari akun Instagram sang desainer, @renzilazuardi, Kamis, (27/7/2023).

1. Kompak bertiga: Lesti, Rizky Billar dan baby Al kompak foto bersama di runway. Lesti terlihat cerah berwarna dengan jumpsuit berwarna fuschia dengan detail luaran korset tenun Sengkang. Sementara Rizky Billar dan Al Fatih tampak gagah dan kompak dalam balutan setelan jas dan celana yang dipenuhi dengan motif tenun Sengkang, senada dengan yang dikenakan Lesti.

2. Senyum ramah ke penonton: Pasangan suami istri yang pernah terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terlihat kompak melempar ekspresi senyum lebar mereka ke arah penonton yang tampak memenuhi area tempat duduk bagian kiri dan kanan runway. Lesti dan Rizky tampak berusaha menyapa penonton yang hadir.

