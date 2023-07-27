8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!

NAMA Risma Nilawati pastinya sudah tak asing lagi bagi pencinta sinetron dan film. Paras cantiknya telah menghiasi layar kaca sejak membintangi film Kiamat Sudah Dekat pada tahun 2003.

Risma Nilawati juga makin dikenal setelah menikah dengan Ferry Maryadi di tahun yang sama. Pernikahan mereka kandas pada tahun 2009 meski telah dikaruiai satu anak perempuan bernama Harliafa Princi Maryadi.

Sampai sekarang, sudah 14 tahun Risma Nilawati betah menjanda. Meski begitu, pesona ibu satu anak tersebut tak luntur sedikitpun.

Risma tetap terlihat cantik dan seksi di usianya yang kini menginjak 38 tahun. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram pribadi Risma Nilawati, Kamis (27/7/2023).

1. Potret saat dirias





Risma kerap membagikan aktivitas kesehariannya di Instagram. Salah satunya saat melakukan pemotretan dengan fotografer Anjar Kusuma. Selain itu, kali ini Risma dirias oleh MUA Micheelljasiel dan hair stylist Tia.

Risma tampak cantik dan memesona mengenakan dress berwarna putih. MUA memulas wajah Risma dengan makeup flawless yang membuat kecantikannya terlihat natural.

Sementara, Rambut panjang bergelombang yang digerai ditata membuatnya kian menawan. Penampilan Risma pun menuai banyak pujian. Bahkan, kecantikannya disebut bak bintang telenovela.

"TSAKEEEEEEEEEP NENG!!! Pangling ih... 😍😍😍😍😍," ujar @maric***

"Rosalinda dg kearifan lokal Indonesia ... cantik sekali," kata @alex***

"Rosalinda neng risma," sambung @dewi***

"Teh Risma cantiknya gak pernah pudar..malah makin maniss😍," tutur @ibu***

"@neng_risma Cantiq nya awet muda.. smpe sama anak ajah udh kaya kk adik.. haduhhh..insecure saia😂😂😂," ungkap @mia***

2. Pose dengan tatapan tajam





Berikutnya ada penampilan Risma saat pemotretan lainnya. Dia tampak mengenakan busana tanpa lengan berwarna hitam. Dalam foto berlatar gelap tersebut, Risma tampak cantik dengan wajah fierce yang membuatnya terlihat seksi.

3. Lebih mirip kakak-adik

Dari pernikahannya dengan Ferry Maryadi, mereka dikaruniai satu orang anak bernama Harliafa Princi Maryadi. Risma sendiri banyak menghabiskan waktu bersama anaknya yang sudah tumbuh remaja. Seperti di foto ini keduanya tengah membuat video di TikTok. kebersamaan Risma dan putrinya bak kakak beradik yah?

"Lebih mirip kakak lagi sama adiknya," komen @asfa***

"Bukan ibu anak, tapi lebih percaya kalau kakak adik ini sih," sambung @ayu***

4. Duduk santai

Selanjutnya ada potret Risma berpose duduk santai. Risma tampil mengenakan tanktop hitam dipadukan blazer warna senada dan blue jeans. Meski berpose tanpa senyum, Risma tetap cantik memikat.