Potret Nia Ramadhani Pakai Bikini saat Liburan di AS, Mommy 3 Anak Makin Hot!

ARTIS cantik Nia Ramadhani tengah menikmati liburan di Amerika Serikat. Tak hanya bareng suami, Nia juga memboyong ketiga anaknya untuk berlibur kali ini.

Tak hanya membagikan keseruan liburan, istri Ardi Bakrie tersebut juga membagikan potret dirinya di Instagram pribadi. Tidak hanya foto di feed, tetapi juga Story Instagram.

Momen tersebut diunggah ulang oleh akun fanbase @ramadhaniabakrie.fansupdate pada 24 Juli 2023. Dalam tayangan singkat tersebut, outfit Nia tentu tak luput dari sorotan.

Nia mengenakan bikini yang modis berwarna hijau dengan aksen ruffle. Bikini tersebut juga memiliki potongan terbuka karena aksen belahan dada rendah.