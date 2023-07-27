Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Waktu Indonesia Berdansa Siap Ramaikan GBK, Buruan Dapatkan Tiketnya di Sini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:17 WIB
Waktu Indonesia Berdansa Siap Ramaikan GBK, Buruan Dapatkan Tiketnya di Sini
Waktu Indonesia Berdansa siap ramaikan GBK. (Foto: dok Waktu Indonesia Berdansa)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses menyapa Kota Jakarta dan Kota Bandung pada 2022, kini Waktu Indonesia Berdansa akan hadir kembali untuk meramaikan jagat musik Indonesia, tepatnya pada 29 dan 30 Juli 2023, di Stadion Madya, Gelora Bung Karno.

Ini merupakan kali ketiga Waktu Indonesia Berdansa menyapa Teman Berdansa dengan puluhan musisi papan atas.

Pada kesempatan kali ini, Waktu Indonesia Berdansa akan menghadirkan musisi yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dengan tetap menghadirkan musisi terbaik yang juga hadir di Waktu Indonesia Berdansa sebelumnya seperti Tulus, Kahitna, D’Masiv, Rizky Febian, dan Idgitaf.

Sementara itu terdapat beberapa tambahan musisi terbaik lainnya seperti Reza Artamevia, Padi Reborn, Pamungkas, Maliq & D’essentials, The Changcuters, Andien, Wali, Hip Hop All Star (Iwa K, Tuang13, dan Saykoji), dan masih banyak lagi.

Dengan membawa konsep “Pesta Dansa Terbaik Abad Ini”, festival yang dipromotori oleh San Bejo bersama Bigu Creative ini siap mengguncang lantai dansa bersama para teman setianya yaitu para Teman Berdansa.

