Kaesang Hadiri Peresmian Gerai Sang Pisang di Sawangan Depok

DEPOK - Sang Pisang, brand kuliner milik putra ketiga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep kembali melebarkan sayapnya dengan membuka gerai baru di Sawangan, Depok. Kaesang pun turut hadir didampingi sang istri, Erina Gudono dan meresmikan grand opening tersebut di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, Selasa (25/7/2023).

Acara ini begitu meriah dan ramai dengan kehadiran para pendukung Kaesang dari berbagai kalangan. Antusiasme terpancar dari para pengunjung. Tak hanya para pendukung Kaesang yang mengenakan kaos bertuliskan “Gue Kaesang” dan “Kaesang, Untuk Depok Lebih Baik”, tapi juga para warga sekitar datang dan turut menyaksikan gelaran grand opening tersebut.

Gelaran semakin meriah dengan games-games seru untuk para pengunjung. Meski hujan mengguyur Depok, grand opening Sang Pisang tetap seru diwarnai penampilan dari DevFias, Vicky Prasetyo, dan komika Babe Cabita. Vicky Prasetyo membawakan lagu-lagu asyik dan menghibur, sehingga para pengunjung pun turut berdendang dan bergoyang.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh DeVFias. Duo cantik Safia Malia Diansyah dan Arvia Reihanna ini membawakan lagu “Diam-diam Suka” dan “Rasa Ini” yang disambut antusias penonton.

Penampilan DeVFias dalam grand opening gerai Sang Pisang di Sawangan, Depok. (Foto: dok DeVFias)

Mengingat Kaesang digadang-gadang sebagai Calon Wali Kota Depok 2023, dalam peresmian ini, ia menegaskan bahwa kegiatannya kali ini bukanlah kampanye, tetapi benar-benar hanya meresmikan Sang Pisang yang kedua di Depok.