Raih Omzet Fantastis, dr. Richard Lee Memilih Pindah Lapak Live Streaming Ke Shopee Live

Jakarta- Siapa yang tidak kenal dr. Richard Lee? Pengusaha sukses dalam bisnis skincare yang belakangan selalu viral karena konten-kontennya bersama artis-artis cantik tanah air.

Pria kelahiran Medan ini ternyata merupakan dokter pilihan artis ibukota, dan kepala dokter dari Klinik Kecantikan Athena yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia. Dr. Richard Lee kini kembali gemparkan media sosial dengan postingan misterius yang di post di akun instagram Lambe Turah @lambe_turah. Netizen kembali dibikin heboh karena terkejut dan khawatir akan isu apalagi yang akan menghampiri kehidupan dr. Richard yang penuh sensasi.

Namun, dr. Richard juga menanggapi post Lambe tersebut dengan kembali memposting ulang konten yang disertai dengan permintaan akan dukungan dari teman-teman dan followersnya.

“Demi kelancaran proses, saya belum bisa menjawab teman-teman terkait berita ini. Saya minta maaf. Saya hanya harap proses kali ini berjalan lancar.” mengutip caption dr. Richard Lee dari unggahannya di akun Instagram @dr.richard_lee kemarin pada Rabu, 26 Juli.

Diketahui bahwa dalam foto yang beredar, dr. Richard sedang menggunakan sebuah rompi orange dan membawa kardus yang berisikan barang-barang seperti akan berpindah ke suatu tempat. Berbagai komen netizen yang menanyakan keadaan dan banyak yang meminta dr. Richard untuk segera klarifikasi sehingga memenuhi kolom komentar post tersebut.

Komentar Netizen di IG @dr.richard_lee