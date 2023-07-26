Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Nama Bayi Perempuan Islami, Bermakna Indah dan Taat Beragama

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:00 WIB
20 Nama Bayi Perempuan Islami, Bermakna Indah dan Taat Beragama
Nama bayi perempuan Islami (Foto: Timesofindia)
MEMILIKI nama bayi perempuan yang cantik, cerdas, salehah dan taat kepada agama merupakan harapan setiap orangtua. Lalu selain mendidiknya, memberikan nama bermakna baik juga menjadi kewajiban orangtuanya.

"Nama adalah doa, jadi berikan nama-nama yang baik untuk buah hati kita," ujar Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani), Ustadz Ainul Yaqin saat dihubungi MNC Portal beberapa waktu lalu.

Nama Bayi Perempuan

Lebih lanjut, terdapat beberapa doa agar anak menjadi saleh dan salehah, terutama tetap taat kepada perintah agamanya. Salah satunya doa Nabi Ibrahim AS berikut ini:

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ

Robbij’alniy muqimash sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqobbal du’a’.

Artinya: "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku," (Qs.Ibrahim : 40).

Nah, berikut ini adalah 20 inspirasi nama bayi perempuan Islami bermakna taat kepada agama dan keindahan lainnya terpancar seperti dikutip dari buku Himpunan Doa Raih Jodoh Terbaik, Rumah Tangga Sakinah dan Diberi Momongan Shalih/Shalihah karya Ustadz Muammar Shiddiq:

1. Dinar Faiza Medina: Uang emas pembawa keberuntungan dari Madinah.

2. Daniya Burairah Husniah: Anak yang dekat berbakti dan juga indah.

3. Jawhara Fariza Jinan: Permata yang terang di surga.

4. Faryal Dina Sheza: Malaikat pembawa cinta dan religius.

5. Khairunnisa Hayfa Aila: Sebaik-baiknya perempuan yang cantik dan terhormat.

6. Adiba Diana Fadiya: Perempuan yang beradab kepada agamanya dan menyelematkan.

7. Adra Ahdia Diana: Perempuan yang suci, unik dan beragama.

9. Izzati Noor Hasanah: Kemuliaan yang memberi cahaya kepada kebaikan.

10. Erina Ayesha Hana:Anak perempuan yang cantik, baik dan penuh kegembiraan.

