Ramalan Zodiak 27 Juli: Libra Jangan Terlalu Cepat, Sagitarius Tak Perlu Ragu

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Libra: Beberapa hal dapat diubah dengan cepat dan mudah hari ini, tapi ada juga beberapa hal yang membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk memperbaikinya dan apa yang sedang Anda kerjakan adalah salah satunya. Jangan mencoba untuk mendorong terlalu jauh, terlalu cepat, biarkan hidup berjalan dengan kecepatannya sendiri.

2. Scorpio: Berusahalah untuk menjaga hal-hal sederhana hari ini, terutama di bagian depan pekerjaan. Sebab jelas ada banyak ruang alias peluang untuk merasa kebingungan. Makanya, jangan perumit diri sendiri, jangan memperumit masalah tanpa alasan yang jelas, karena nanti bisa rugi sendiri loh!

3. Sagitarius: Jika yakin apa yang Anda lakukan itu benar dan baik, tak perlu ragu untuk bertindak cepat dan tegas dan jangan ragu sejenak bahwa Anda akan berhasil dan akan bermanfaat untuk dirimu sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)