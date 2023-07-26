Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 27 Juli: Cancer Hindari Orang Pesimis, Virgo Jangan Selalu Buru-buru

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 27 Juli: Cancer Hindari Orang Pesimis, Virgo Jangan Selalu Buru-buru
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Cancer : Hari ini para Cancer harus lebih berhati-hati untuk menghindari orang-orang yang pesimisme dan negative bikin menjatuhkan. Jika Anda tidak dapat menghindarinya, abaikan saja mereka.

2. Leo: Jangan kebanyakan dan terlalu jauh berpikir, lakukan apa pun untuk mengeluarkan segala pikiran mumet di otak. Ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan di dunia nyata.

3. Virgo: Jangan terburu-buru dalam menyelesaikan sesuatu? Anda tidak perlu menjadi selalu yang pertama dalam segala hal yang dulakukan? Hari ini belajarlah untuk lebih sabar dan ini bukan hal yang buruk.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
