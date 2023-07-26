Ramalan Zodiak 27 Juli: Aries Lagi Sedih, Gemini Percayalah dengan Diri Sendiri

APA kata nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Jika sedang merasa sedikit sedih hari ini, carilah aktivitas yang bisa menghibur diri Anda sendiri dan fokuslah pada hal itu dengan mengesampingkan hal lainnya. Coba prioritaskan dulu kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri.

2. Taurus: Langit para Taurus hari ini sedang mendung tampaknya, karena ada yang menyebabkan perasaan buruk di mana-mana. Jangan dibawa stres, berusahalah untuk tetap bersikap positif, jadi abaikan segala hal negatif yang ada dan teruslah maju.

3. Gemini: Jika percaya pada diri sendiri hari ini maka semua hal akan menjadi mungkin. Tak mudah, tapi akan membuat dirimu jadi terbiasa dan akhirnya bisa dengan mudah menemukan jalan keluarnya, hanya dengan berfokus pada hal-hal menyenangkan dalam hidup. Kesampingkan segala hal atau orang yang tidak penting.

(Rizky Pradita Ananda)