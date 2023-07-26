Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 27 Juli: Aries Lagi Sedih, Gemini Percayalah dengan Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 27 Juli: Aries Lagi Sedih, Gemini Percayalah dengan Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan pada minggu terakhir bulan Juli ini? Mengutip New York Post, berikut prediksi ramalan hari ini untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Sally Brompton.

1. Aries: Jika sedang merasa sedikit sedih hari ini, carilah aktivitas yang bisa menghibur diri Anda sendiri dan fokuslah pada hal itu dengan mengesampingkan hal lainnya. Coba prioritaskan dulu kebahagiaan dan kepentingan diri sendiri.

2. Taurus: Langit para Taurus hari ini sedang mendung tampaknya, karena ada yang menyebabkan perasaan buruk di mana-mana. Jangan dibawa stres, berusahalah untuk tetap bersikap positif, jadi abaikan segala hal negatif yang ada dan teruslah maju.

3. Gemini: Jika percaya pada diri sendiri hari ini maka semua hal akan menjadi mungkin. Tak mudah, tapi akan membuat dirimu jadi terbiasa dan akhirnya bisa dengan mudah menemukan jalan keluarnya, hanya dengan berfokus pada hal-hal menyenangkan dalam hidup. Kesampingkan segala hal atau orang yang tidak penting.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement