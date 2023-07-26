Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Depresi Hingga Bunuh Diri, Waspada Efek Negatif Penggunaan Media Sosial Bagi Remaja

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |23:00 WIB
Depresi Hingga Bunuh Diri, Waspada Efek Negatif Penggunaan Media Sosial Bagi Remaja
Dampak penggunaan sosmed bagi remaja, (Foto: Freepik)
SEKARANG media sosial sudah menjadi bagian hidup banyak orang, terutama anak muda seperti usia para remaja. Saat akan dan bangun tidur, pasti yang banyak remaja lakukan adalah berselancar di media sosial.

Sebenarnya media sosial memiliki pengaruh yang baik karena bisa menghubungkan penggunanya dengan orang-orang yang jauh dan memberikan hiburan yang menarik. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan hiburan di media sosial. Dengan catatan, media sosial digunakan seperlunya dan dalam batas wajar.

Sebab ternyata penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak buruk bagi remaja dan orang dewasa muda. Melansir Health University of Utah, Rabu (26/7/2023), suatu penelitian menunjukkan orang yang menggunakan media sosial, tiga kali lebih banyak yang mengalami depresi hingga muncul pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Seorang pekerja sosial klinis berlisensi di Institut Kesehatan Mental Huntsman, Jessica Holzbauer menjelaskan tanpa sadar media sosial membuat seseorang penggunanya ketagihan.

"Saat menggunakan media sosial kita melepas dopamin ke otak," ujar Jessica.

Jessica menambahkan penggunaan media sosial yang berlebihan juga berdampak negatif pada kesehatan mental penggunanya.

"Dengan adanya media sosial mereka melakukan banyak hal kapanpun dan di manapun. Sayangnya beberapa orang mengunggah hal-hal yang menjadi keresahannya di media sosial yang tak jarang membuat mereka menyesal hingga depresi karena mendapat hujatan dari netizen," tutur Jessica.

Halaman: 1 2
1 2
      
