60 Tebak-tebakan Receh Bikin Ngakak, Obat Stres Paling Mujarab!

60 Tebak-tebakan receh bikin ngakak dalam artikel ini bisa menjadi rekomendasi bacaan. Selain lucu, tentu bisa menjadi penghilang stres usai seharian bekerja.

Sepulang kerja tentu fisik sudah lelah, begitu pun psikis. Jadi, jangan membaca sesuatu yang berat karena bisa bertambah stres.

Karenanya, membaca tebak-tebakan receh yang bikin ngakak bisa menjadi pilihan. Berikut 60 Tebak-tebakan receh bikin ngakak yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (26/7/2023).

(60 Tebak-tebakan Receh Bikin Ngakak, Foto: Timesofindia)

1. Binatang apa yang paling panjang? Jawaban: Ular ngantre sembako.

2. Telor apa yang sangar? Jawaban: Telor asin, soalnya dia bertato

3. Hewan apa yang seluruh tubuhnya ada di kepala? Jawaban: Kutu rambut

4. Apa persamaan tukang sate dan tukang soto? Jawaban: Sama-sama nggak jual siomay

5. Benda apa yang baru saja dibeli tapi langsung dibuang lagi? Jawaban: Peti mati

6. Motor apa yang selalu salah? Jawaban: Yama…ap

7. Mobil apa yang bikin galau? Jawaban: Mobil lang sayang, tapi takut punya pacar

8. Siapa artis yang hobi naik motor hayo? Jawaban: Titiek Vespa

9. Kue apa yang bungkusnya ada di dalam, tapi isinya ada di luar? Jawaban: Kue salah bikin.

10. Apa bukti wortel baik untuk kesehatan mata? Jawaban: Pernah lihat nggak kelinci pakai kacamata?

11. Kenapa di keyboard komputer ada tulisan ‘Enter’? Jawaban: Karena kalo tulisannya ‘Entar’, programnya nggak jalan-jalan.

12. Benda apa yang jadi rusak kalau di balik? Jawaban: Kasur. Coba aja di balik kata nya.

13. Apa sebutan untuk motor yang tertawa? Jawaban: Yamaha hahaha

14. Burung apa yang ditakuti pengendara bermotor? Jawaban: Kutilang, kutilang kau 1 juta

15. Mobil, mobil apa yang ada di atas pohon? Jawaban: Mobilang Bunga, Mobilang Buah, terserah aja.

16. Ban apa yang paling berat? Jawaban: Bantuin mendorong mobil mogok

17. Mobil apa yang malu untuk diucapkan? Jawaban: Mobilang kentut, tapi tengsin

18. Jenis bebek apa yang cuma bisa jalan muter ke kiri doang? Jawaban: Bebek yang dikunci stang

19. Penyanyi luar negeri yang susah nelen? Jawaban: Ed Shered

20. Kebo apa yang nyakitin perasaan? Jawaban: Kebohongan kamu

21. Truk apa yang bisa dimakan? Jawaban: Trukadang tahu, Trukadang tempe

22. Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Jawaban: Kunci-kunci hota hai

23. Benda apa keluar ketika diputar? Jawaban: Lipstik

24. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan? Jawaban: Selena Gowes

25. Buah apa yang ditakuti mahasiswa? Jawaban: Belimbingan skripsi

26. Buah apa yang cocok buat jomblo? Jawaban: Buahahahahahah

27. Binatang apa yang banyak maunya? Jawaban: Kutu. Kutu paling nggak bisa diginiin atau digituin

28. Hewan apa yang warnanya hitam-putih-merah? Jawaban: Zebra pas lagi masuk angin terus dikerokin

29. Kuping apa yang menjadi impian? Jawaban: Kuping in kamu menjadi pendampingku

30. Sayur apa yang bisa nyanyi? Jawaban: Kolplay