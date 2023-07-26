Ingin Perjuangkan Nasib Petani dan Anak Daerah, Wan Aniska Gabung Partai Perindo

SEMUA orang tentu ingin melihat daerah asalnya berkembang dan maju hingga dapat bersaing dengan kota-kota besar. Misi inilah yang dibawa oleh womanpreneur sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Riau 1 Partai Perindo, Wan Aniska SE.

Bukan tanpa alasan, sebagai mantan jurnalis yang telah melanglang buana ke berbagai daerah di Indonesia, Wan Aniska mengatakan masih banyak daerah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Hal tersebut baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga sistem pendidikan. Berawal dari keresahannya itulah Aniska tertarik untuk terjun ke dunia politik.

"Alasan aku terjun di dunia politik sebetulnya gak jauh-jauh dari background pekerjaan aku sebagai jurnalis. Dulu, setiap hari aku melihat langsung isu di lapangan baik politik, sosial dan ekonomi. Jadi tau, ternyata banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sebagai warga negara aku merasa bisa berkontribusi lebih deh. Akhirnya aku memutuskan terjun ke dunia politik dan masuk Partai Perindo," ujar Wan Aniska dalam acara Podcast Aksi Nyata, Rabu (26/7/2023).

Bila terpilih menjadi anggota DPR RI, lanjut Aniska, ia ingin sekali mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Namun untuk mencapai titik tersebut, ada beberapa isu yang hendak ia perjuangkan.

"Aku mau memperjuangkan kasus-kasus pelecehan seksual di bawah umur dan diskriminasi gender. Karena menurutku, penanganan pelecehan seksual di Indonesia masih sangat kurang," terangnya.