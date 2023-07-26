Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Perjuangkan Nasib Petani dan Anak Daerah, Wan Aniska Gabung Partai Perindo

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:24 WIB
Ingin Perjuangkan Nasib Petani dan Anak Daerah, Wan Aniska Gabung Partai Perindo
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
A
A
A

SEMUA orang tentu ingin melihat daerah asalnya berkembang dan maju hingga dapat bersaing dengan kota-kota besar. Misi inilah yang dibawa oleh womanpreneur sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Riau 1 Partai Perindo, Wan Aniska SE.

Bukan tanpa alasan, sebagai mantan jurnalis yang telah melanglang buana ke berbagai daerah di Indonesia, Wan Aniska mengatakan masih banyak daerah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Wan Aniska

Hal tersebut baik dari sisi pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga sistem pendidikan. Berawal dari keresahannya itulah Aniska tertarik untuk terjun ke dunia politik.

"Alasan aku terjun di dunia politik sebetulnya gak jauh-jauh dari background pekerjaan aku sebagai jurnalis. Dulu, setiap hari aku melihat langsung isu di lapangan baik politik, sosial dan ekonomi. Jadi tau, ternyata banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Sebagai warga negara aku merasa bisa berkontribusi lebih deh. Akhirnya aku memutuskan terjun ke dunia politik dan masuk Partai Perindo," ujar Wan Aniska dalam acara Podcast Aksi Nyata, Rabu (26/7/2023).

Bila terpilih menjadi anggota DPR RI, lanjut Aniska, ia ingin sekali mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Namun untuk mencapai titik tersebut, ada beberapa isu yang hendak ia perjuangkan.

"Aku mau memperjuangkan kasus-kasus pelecehan seksual di bawah umur dan diskriminasi gender. Karena menurutku, penanganan pelecehan seksual di Indonesia masih sangat kurang," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement