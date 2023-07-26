Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Marlin Suyata, Berawal Belajar Fotografi dan Fashion di Instagram Kini Jadi Influencer Kondang

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |21:30 WIB
Mengenal Marlin Suyata, Berawal Belajar Fotografi dan Fashion di Instagram Kini Jadi Influencer Kondang
Marlin Suyata (Foto: Instagram/@marlinsuyata)
A
A
A

BUAH tak pernah mengkhianati hasil, ungkapan tersebut seperti pengalaman dari Marlindah Triwahyuni Suyata. Sosok yang populer dengan nama Marlin Suyata ini tak menyangka bisa menjadi influencer kondang dengan 120 ribuan pengikut di Instagram.

Mahasiswa kedokteran gigi ini mulanya main Instagram untuk belajar fotografi dan tren fesyen yang bergulir di jagat maya. Tak disangka, konten kehidupan sehari-harinya disukai publik. Marlin Suyata menjelaskan kali pertama main Instagram pada 2011. Ia tak mau jadi netizen pasif.

Marlin Suyata

“Tahun 2011 saya kenal Instagram. Kali pertama main tuh saya masih SMP. Saya mencermati bagaimana para pesohor Instagram ngonten lalu belajar bikin konten yang menarik,” ujar perempuan kelahiran Makassar, 25 Maret 2000 tersebut.

Setelah bermain Instagram, kecintaan Marlindah Triwahyuni Suyata terhadap fotografi dan fesyen makin menjadi. Pemilik akun Instagram @marlinsuyata kerap berbagi foto dengan angle mengundang decak kagum netizen.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145122/berusia_24_tahun_influencer_yang_dikenal_gemar_mukbang_makeup_meninggal_dunia-6j1F_large.jpg
Berusia 24 Tahun, Influencer yang Dikenal Gemar Mukbang Makeup Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/612/3081433/4_influencer_ai_yang_populer_ada_yang_sampai_10_juta_pengikut-yUV3_large.jpg
4 Influencer AI yang Populer, Ada yang Sampai 10 Juta Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3072045/menjadi_nenek_di_usia_34_influencer_ini_dukung_putranya_jadi_ayah_di_usia_remaja-YJuz_large.jpg
Menjadi Nenek di Usia 34, Influencer Ini Dukung Putranya Jadi Ayah di Usia Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067154/influencer_ini_ditangkap_karena_gunakan_cerita_palsu_untuk_dapatkan_simpati-bqJX_large.jpg
Influencer Ini Ditangkap karena Gunakan Cerita Palsu untuk Dapatkan Simpati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/33/3055196/astrellita_trisnawati_wijaya-1hMy_large.jpg
Fokus pada Kesehatan Mental, Influencer Astrellita Trisnawati Wijaya Beri Dampak Positif bagi Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3053094/marcella_dewi_aryanti-Zz6d_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Marcella Dewi Aryanti Berhasil Menjadi Influencer Sukses hingga Punya Brand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement