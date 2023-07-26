Mengenal Marlin Suyata, Berawal Belajar Fotografi dan Fashion di Instagram Kini Jadi Influencer Kondang

BUAH tak pernah mengkhianati hasil, ungkapan tersebut seperti pengalaman dari Marlindah Triwahyuni Suyata. Sosok yang populer dengan nama Marlin Suyata ini tak menyangka bisa menjadi influencer kondang dengan 120 ribuan pengikut di Instagram.

Mahasiswa kedokteran gigi ini mulanya main Instagram untuk belajar fotografi dan tren fesyen yang bergulir di jagat maya. Tak disangka, konten kehidupan sehari-harinya disukai publik. Marlin Suyata menjelaskan kali pertama main Instagram pada 2011. Ia tak mau jadi netizen pasif.

“Tahun 2011 saya kenal Instagram. Kali pertama main tuh saya masih SMP. Saya mencermati bagaimana para pesohor Instagram ngonten lalu belajar bikin konten yang menarik,” ujar perempuan kelahiran Makassar, 25 Maret 2000 tersebut.

Setelah bermain Instagram, kecintaan Marlindah Triwahyuni Suyata terhadap fotografi dan fesyen makin menjadi. Pemilik akun Instagram @marlinsuyata kerap berbagi foto dengan angle mengundang decak kagum netizen.