Kenapa Air Bunga Telang Bisa Berubah Warna?Cek Faktanya

KENAPA air bunga telang bisa berubah warna menarik untuk dikulik. Pasalnya bunga dengan nama ilmiah Clitoria Ternatea bisa digunakan sebagai pewarna alami.

Tumbuhan ini mendapatkan warnanya dari kandungan anthocyanin, khususnya dari campuran senyawa delphinidin terasilasi, Hal itu bisa terlihat saat kelopak bunga telang terendam air, maka air tersebut berubah warna dari bening menjadi biru atau ungu.

Melansir Epicgardening, air bunga telang bisa berubah warna karena terdapat senyawa antosianin sebagai pigmen warna alam tumbuhan.

Ketika bunga telang direndam dalam air maka senyawa antosianin bereaksi terhadap perubahan pH air tersebut. Itulah mengapa bunga telang dapat berubah warna menjadi warna biru ketika direndam dalam air pH basa dan berubah menjadi ungu pada pH basa.

Senyawa antosianin bunga telang memiliki struktur cincin aromatik. Struktur ini mengandung komponen polar residu glikosil yang menghasilkan molekul polar.