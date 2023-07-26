Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Air Bunga Telang Bisa Berubah Warna?Cek Faktanya

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:15 WIB
Kenapa Air Bunga Telang Bisa Berubah Warna?Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KENAPA air bunga telang bisa berubah warna menarik untuk dikulik. Pasalnya bunga dengan nama ilmiah Clitoria Ternatea bisa digunakan sebagai pewarna alami.

Tumbuhan ini mendapatkan warnanya dari kandungan anthocyanin, khususnya dari campuran senyawa delphinidin terasilasi, Hal itu bisa terlihat saat kelopak bunga telang terendam air, maka air tersebut berubah warna dari bening menjadi biru atau ungu.

Bunga

Melansir Epicgardening, air bunga telang bisa berubah warna karena terdapat senyawa antosianin sebagai pigmen warna alam tumbuhan.

Ketika bunga telang direndam dalam air maka senyawa antosianin bereaksi terhadap perubahan pH air tersebut. Itulah mengapa bunga telang dapat berubah warna menjadi warna biru ketika direndam dalam air pH basa dan berubah menjadi ungu pada pH basa.

Senyawa antosianin bunga telang memiliki struktur cincin aromatik. Struktur ini mengandung komponen polar residu glikosil yang menghasilkan molekul polar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/11/612/2360456/10-bunga-termahal-di-dunia-ada-yang-tembus-rp58-miliar-BBktf1qnGB.jpg
10 Bunga Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp58 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/17/406/2106038/penampakan-anggrek-langka-menyerupai-wajah-monyet-woqOa1KjDU.jpg
Penampakan Anggrek Langka Menyerupai Wajah Monyet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/04/196/1959477/tanaman-beraroma-tak-sedap-di-dunia-salah-satunya-tumbuh-di-indonesia-l5p7GagEqz.jpg
Tanaman Beraroma Tak Sedap di Dunia, Salah Satunya Tumbuh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/09/406/1919822/siap-siap-bunga-langka-setinggi-2-meter-ini-siap-mekar-di-indonesia-xiHjQYSxbA.jpg
Siap-Siap! Bunga Langka Setinggi 2 Meter Ini Siap Mekar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/29/406/1915455/deretan-bunga-unik-nan-indah-hati-berdarah-hingga-bibir-merah-merona-CDk5g3H0t1.jpg
Deretan Bunga Unik nan Indah, Hati Berdarah hingga Bibir Merah Merona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/23/406/1890112/sulit-dipercaya-bunga-rafflesia-ditemukan-di-karimun-v8CWyljKSr.jpg
Sulit Dipercaya, Bunga Rafflesia Ditemukan di Karimun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement