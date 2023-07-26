Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Serbu Keperluan Ibu dan Anak di AladinMall, Harga Murmer dan Gratis Ongkir!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:22 WIB
Serbu Keperluan Ibu dan Anak di AladinMall, Harga Murmer dan Gratis Ongkir!
Mom and Baby Fair di AladinMall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

BAGI para ayah dan bunda yang sedang mencari perlengkapan ibu dan bayi yang lengkap dan murah? Solusinya hanya di AladinMall saja! Mulai dari perlengkapan bayi, popok bayi, perlengkapan makan bayi, hingga susu ibu hamil, semuanya ada!

Dapatkan harga super hemat mulai dari Rp20 ribuan saja dan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Kalau semua kebutuhan terpenuhi, mom and baby jadi happy!

Beli perlengkapan ibu dan bayi di sini!

 

LustyBunny Feeding Set Gift 6 Pcs LB-1419 - BiruDapatkan perlengkapan makan bayi yang lengkap dengan harga Rp25.680 saja dari Rp32.100. Perlengkapan makan ini terbuat dari plastic food grade Polypropylene [PP]. Kemasannya juga menggunakan box sehingga aman dalam pengiriman!

Zwitsal Baby Fabric Detergent 750ml Free Food StorageDeterjen Zwitsal dengan wangi khas Zwitsal dibuat khusus untuk membersihkan baju bayi secara efektif. Diperkaya dengan Green Tea dan Aloe Vera, menghilangkan noda organik secara maksimal. Miliki produk ini seharga Rp51.400 saja dari Rp96.800.

Mamy Poko Pants Extra Soft L 34 Girls, pilihan popok yang lebih lembut (Royal soft) ini, dapat dijadikan solusi yang tepat dalam memilih diaper terbaik untuk si buah hati. Miliki produk ini seharga Rp90.125 saja dari Rp94.868.

Halaman:
1 2 3
      
