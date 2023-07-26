Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Seru Sepedaan Bareng Teman, Mumpung Ada Diskon Hingga 40 Persen dan Gratis Ongkir di AladinMall!

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |13:44 WIB
Seru Sepedaan Bareng Teman, Mumpung Ada Diskon Hingga 40 Persen dan Gratis Ongkir di AladinMall!
Promo sepeda di AladinMall, (Foto: AladinMall)
A
A
A

KABAR baik bagi Anda yang punya hobi sepedaan. Kebetulan, karena ini saatnya ganti sepeda tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam  karena lagi ada diskon hingga 40 persen dan ditambah lagi gratis ongkos kirim (ongkir) di AladinMallMulai dari sepeda lipat, sepeda gunung, hingga untuk anak-anak, semua ada!

Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang kembali sedang sangat digemari banyak orang, karena olahraga ini bermanfaat untuk kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu, sepedaan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan, apalagi kalau Anda melewati jalur yang penuh dengan pemandangan indah.

Beli Sepeda Element Bike di Sini!

1. Sepeda Lipat Element Ecosmo 8 Speed BOSQUE Edition 20 Inch 8 Sp: 

Sepeda Lipat Ecosmo adalah hasil collabs bersama Bosque (Baim Paula), berbahan alloy yang dirancang dengan shifter atau operan gigi thumb shifter sensah v8 8 speed. Miliki produk ini seharga Rp2.210.000 saja dari Rp3.500.000.

2. Element Sepeda Lipat FoldX Lite X Damn I Love Indonesia: Element Sepeda Lipat FoldX Lite X Damn I Love Indonesia merupakan sepeda lipat buatan dalam negri 100 persen SNI yang memiliki kualitas serta spek yang sangat tinggi untuk kategori sepeda lipat.

Sepeda ini didedikasikan untuk Indonesia, di mana saat ini negeri kita tercinta sudah mulai bersaing untuk produksi sepedanya. Beli produk ini sekarang mumpung cuma Rp7.350.000 saja dari harga normal Rp10.625.000.

 


3. Element Push Bike / Balance Bike 5Rider Eva - Red: Balance bike merupakan sepeda roda dua dan tanpa pedal. Balance bike bisa dijadikan media belajar bersepeda usia dini. Banyak sebutan untuk sepeda roda dua tanpa pedal ini, seperti: balance bike, training bike, run bike, baby bike, trainer wheels, push bike. Dapatkan produk ini seharga Rp445.000 saja dari harga Rp455.000.

Halaman:
1 2
      
