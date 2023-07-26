Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Pria Bunuh Diri Sambil Live Instagram, Psikolog Forensik: Rentan Ditiru Anak Muda!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:30 WIB
Heboh Pria Bunuh Diri Sambil Live Instagram, Psikolog Forensik: Rentan Ditiru Anak Muda!
Ilustrasi, (Foto: Freepik)
A
A
A

TENGAH heboh kasus pemuda berinisial RS di Banyumas yang melakukan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria di Banyumas. Pria tersebut diberitakan melakukan aksi mengakhiri nyawanya tersebut sambil melakukan siaran langsung atau live di Instagram.

Sayangnya, fenomena bunuh diri sambil live di media sosial ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan, tak hanya di Indonesia, kasus bunuh diri sambil melakukan siaran langsung di media sosial ini juga banyak terjadi di luar negeri.

Lantas, apa sebenarnya yang membuat kasus bunuh diri sambil live di media sosial ini masih sering terjadi? Mengapa media sosial kini cenderung kerap jadi pilihan sebagai wadah atau platform untuk menyiarkan aksi bunuh diri tersebut?

Aksi menyiarkan tindakan bunuh diri secara langsung di media sosial ternyata bisa mendorong orang lain untuk meniru perilaku ini. Tindakan ini menjadi masalah yang dikhawatirkan para ahli, karena aksi nekat bunuh diri sambil memanfaatkan media sosial ini bisa membuat seseorang terutama di kalangan anak muda bisa ‘terinspirasi’ ketika ada niatan untuk mengakhiri hidup.

Profesor psikologi forensik di DeSales University di Pennsylvania, Katherine Ramsland mengatakan hal ini sudah jadi masalah umum, terutama di era realitas televisi.

 BACA JUGA:

“Banyak orang tidak menganggapnya nyata, mungkin itu lelucon. Sulit dipercaya, dan ada juga orang-orang jahat di luar sana yang menjadi berani karena internet, “ jelas Katherine dikutip dari Miami Herald, Rabu (26/7/2023)

Sebagai psikolog, ia menyoroti tontonan berbahaya seperti ini punya efek domino sangat signifikan. 

“Bayangkan seorang remaja yang merasa kehilangan secara emosional lalu melihat ada ketenaran dan memori dari seorang remaja yang bunuh diri dapat banyak perhatian yang diperoleh dari media sosial. Inilah inti dari penularan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/612/2945520/apa-itu-briket-arang-yang-ditemukan-di-sisi-lee-sun-kyun-sebelum-meninggal-nbJtkG1w8S.jpg
Apa Itu Briket Arang yang Ditemukan di Sisi Lee Sun Kyun Sebelum Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/612/2900985/5-alasan-remaja-mudah-rapuh-salah-satunya-memperbaiki-emosi-yang-menyakitkan-bkzRzycj1J.jpg
5 Alasan Remaja Mudah Rapuh, Salah Satunya Memperbaiki Emosi yang Menyakitkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/30/612/2318835/10-cara-mengatasi-rasa-ingin-bunuh-diri-karena-putus-cinta-OYyvTB32LY.jpg
10 Cara Mengatasi Rasa Ingin Bunuh Diri karena Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/30/612/2318803/jika-pacar-mengancam-bunuh-diri-coba-atasi-dengan-cara-ini-uhDWjel0Le.jpg
Jika Pacar Mengancam Bunuh Diri, Coba Atasi dengan Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/30/612/2318735/selebgram-ayu-wulantari-bunuh-diri-ini-cara-menghibur-teman-yang-putus-cinta-jAcfPxvJ0y.jpg
Selebgram Ayu Wulantari Bunuh Diri, Ini Cara Menghibur Teman yang Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/19/481/2295976/siswa-bunuh-diri-karena-sekolah-daring-ini-kata-psikolog-5RA6wmrItP.jpg
Siswa Bunuh Diri karena Sekolah Daring, Ini Kata Psikolog
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement