Won Bin Pilih Jadi Petani, Bagi-bagi Jus dan Minyak Wijen ke Tetangga!

AKTOR papan atas Korea Selatan Won Bin memang sudah sangat lama rehat dari dunia akting. Kurang lebih 13 tahun sudah, aktor kelas A ini tidak membintangi serial drama atau film terbaru.

Seiring dengan hiatusnya, Won Bin pun tak pernah lagi terlihat muncul di hadapan publik. Namun baru-baru ini, status teranyar keberadaan aktor tampan berusia 45 tahun tersebut akhirnya terungkap lewat unggahan salah seorang netizen.

Dikutip dari Kbizoom, Rabu (26/7/2023) Uunggahan yang jadi topik hangat di forum komunitas online The Qoo tersebut berjudul bahwa terdengar kabar Won Bin kini menikmati hidup menjadi petani, ikut kelas memasak, memeras minyak wijen dan membagikannya kepada tetangganya.

(Foto: Olzen)

Sang pengunggah asli unggahan tersebut menunggah kiriman jus yang diberikan oleh Won Bin dan sang istri Lee Na Young.

“Mengapa orang yang menikmati kehidupan pedesaan memiliki kulit yang bersih dan cantik? Jus Aronia dibuat sendiri oleh pasangan Won Bin dan Lee Na Young sendiri. Sangat pahit sehingga saya tidak bisa meminumnya sebagai jus mentah. Jika aku meminum sesuatu yang pahit seperti ini, bisakah aku menjadi cantik seperti Na Young?” tulis sang netizen.