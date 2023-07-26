Ikuti 5 Tips Ini Jika Mau Punya Kulit Sehat

MEMPUNYAI kulit yang cerah, bebas luka, tanpa komedo, dan teksturnya yang kenyal tentu menjadi dambaan semua orang terutama kaum Hawa.

Supaya bisa mendapatkan kulit yang sehat, tentu diperlukan waktu dan perawatan intensif agara keinginan tersebut dapat terwujud. Jika tak punya waktu, Anda masih bisa memanjakan diri sendiri dengan mengetahui dasar-dasar merawat kulit yang tepat.

Perawatan kulit yang baik dan pilihan gaya hidup sehat dapat membantu menunda penuaan alami dan mencegah berbagai masalah kulit. Tanpa basa-basi berikut lima tips yang bisa diikuti jika ingin punya kulit sehat, dikutip dari Mayo Clinic, Rabu (26/7/2023).

1. Lindungi kulit dari cahaya matahari: Salah satu cara paling penting untuk merawat kulit Anda adalah dengan melindunginya dari sinar matahari. Paparan sinar matahari bisa memicu timbulnya keriput, bintik-bintik penuaan dan masalah kulit lainnya, serta meningkatkan risiko kanker kulit.

Maka dari itu, wajib selalu menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 15, dan ulangi selama dua jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Cari tempat berteduh, hindari terpapar matahari mulai pukul 10.00-16.0, dan kenakan pakaian pelindung, seperti baju lengan panjang atau celana panjang.

2. Tidak merokok: Selain merusak organ vital seperti jantung dan paru-paru, merokok juga membuat kulit terlihat lebih tua dan menyebabkan keriput. Merokok mempersempit pembuluh darah kecil di lapisan terluar kulit, yang menurunkan aliran darah dan membuat kulit lebih pucat.

Merokok juga mengambil oksigen di kulit serta berbagai nutrisi penting untuk kesehatan kulit, merusak kolagen dan elastin yakni serat yang memberi kekuatan dan elastisitas pada kulit.