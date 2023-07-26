Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ikuti 5 Tips Ini Jika Mau Punya Kulit Sehat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:33 WIB
Ikuti 5 Tips Ini Jika Mau Punya Kulit Sehat
Tips punya kulit sehat dan terawat, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMPUNYAI kulit yang cerah, bebas luka, tanpa komedo, dan teksturnya yang kenyal tentu menjadi dambaan semua orang terutama kaum Hawa.

Supaya bisa mendapatkan kulit yang sehat, tentu diperlukan waktu dan perawatan intensif agara keinginan tersebut dapat terwujud. Jika tak punya waktu, Anda masih bisa memanjakan diri sendiri dengan mengetahui dasar-dasar merawat kulit yang tepat.

Perawatan kulit yang baik dan pilihan gaya hidup sehat dapat membantu menunda penuaan alami dan mencegah berbagai masalah kulit. Tanpa basa-basi berikut lima tips yang bisa diikuti jika ingin punya kulit sehat, dikutip dari Mayo Clinic, Rabu (26/7/2023).

1. Lindungi kulit dari cahaya matahari: Salah satu cara paling penting untuk merawat kulit Anda adalah dengan melindunginya dari sinar matahari. Paparan sinar matahari bisa memicu timbulnya keriput, bintik-bintik penuaan dan masalah kulit lainnya, serta meningkatkan risiko kanker kulit.

Maka dari itu, wajib selalu menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 15, dan ulangi selama dua jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Cari tempat berteduh, hindari terpapar matahari mulai pukul 10.00-16.0, dan kenakan pakaian pelindung, seperti baju lengan panjang atau celana panjang.

2. Tidak merokok: Selain merusak organ vital seperti jantung dan paru-paru, merokok juga membuat kulit terlihat lebih tua dan menyebabkan keriput. Merokok mempersempit pembuluh darah kecil di lapisan terluar kulit, yang menurunkan aliran darah dan membuat kulit lebih pucat.

Merokok juga mengambil oksigen di kulit serta berbagai nutrisi penting untuk kesehatan kulit, merusak kolagen dan elastin yakni  serat yang memberi kekuatan dan elastisitas pada kulit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924/keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151963/moms_ini_dampak_polusi_udara_pada_kulit_anak_berikut_cara_melindunginya-4vxW_large.jpg
Moms, Ini Dampak Polusi Udara pada Kulit Anak! Berikut Cara Melindunginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130510/4_tips_merawat_kulit_di_cuaca_panas-80AH_large.jpg
4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021478/mengenal-fungsi-glycolic-acid-yang-bikin-awet-muda-g20TUhss2R.jpg
Mengenal Fungsi Glycolic Acid yang Bikin Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/611/3020600/retinol-vs-retinal-mana-yang-lebih-ampuh-atasi-jerawat-hingga-kurangi-penuaan-gUqKcddhux.jpg
Retinol Vs Retinal, Mana yang Lebih Ampuh Atasi Jerawat hingga Kurangi Penuaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/611/3018527/5-tips-punya-kulit-sehat-dan-kenyal-TAikNYVT02.jpg
5 Tips Punya Kulit Sehat dan Kenyal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement