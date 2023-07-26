Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Catat! 6 Rahasia Kulit Wajah Bisa Glowing Alami Tanpa Makeup

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:30 WIB
Catat! 6 Rahasia Kulit Wajah Bisa Glowing Alami Tanpa Makeup
Tips punya kulit wajah glowing alami tanpa makeup, (Foto: Freepik)
KULIT wajah glowing, bersinar sehat jadi salah satu indikator kulit yang sehat. Meski memang, tampilan kulit wajah yang glowing bisa dicapai dengan trik pulasan makeup.

Namun, secara alami kulit wajah yang glowing umumnya adalah kulit yang terhidrasi dengan baik, bernutrisi, dan terawat. Saat kulit Anda dalam kondisi baik, ia dapat memantulkan cahaya dengan lebih efektif, membuatnya tampak bercahaya.

Kemudian bagaimana caranya mendapatkan kulit wajah glowing secara alami, tanpa bantuan trik pulasan makeup. Dilansir dari Times of India, Rabu (26/7/2023) yuk intip enam caranya di bawah ini.

1. Hidrasi: Minumlah banyak air mineral epanjang hari, jangan tunggu haus baru minum ya! Rutin minum air mineral, selain menyehatkan tubuh juga untuk menjaga kulit tetap terhidrasi. Kulit yang terhidrasi terlihat montok dan bercahaya, glowing alami.

2. Diet sehat: Konsumsilah makanan seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Sertakan juga makanan tinggi antioksidan, seperti buah beri, bayam, dan kacang-kacangan dalam piring makanmu, ini bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan dan meningkatkan kesehatan kulit loh!

Halaman:
1 2 3
      
