4 Potret Yuki Kato Cosplay Jadi Boneka Barbie, Rossa Sampai Ketipu!

MERAMAIKAN euforia penayangan film Barbie, belakangan ini beberapa artis Tanah Air ramai cosplay berdandan mengubah diri agar tampak menjadi boneka Barbie.

Setelah Shandy Aulia, Rachel Vennya, kini tak terkecuali Yuki Kato. Melalui akun Instagramnya, pesinetron berdarah Jepang itu tampak membagikan beberapa potret cantik dirinya saat menjelma jadi sosok barbie. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut di antaranya, dilansir dari Instagramnya, @yukikt, Rabu, (26/7/2023).

1.Pose mirip Barbie: Yuki berpose begitu mirip Barbie, dengan mengenakan setelan busana dengan warna dasar putih yang dipenuhi dengan motif strip alias garis-garis berwarna pink fuschia. Yuki bergaya tolak pinggang dan mengangkat salah satu tangannya ke atas, sambil melempar ekspresi senyum candid.

(Foto: @winstongomez)

2.Mirip Barbie hidup: Dalam potret ini, Yuki bergaya di dalam box boneka Barbie ukuran real-life berwarna senada dengan dress yang ia kenakan. Penampilan Yuki Kato semakin mirip Barbie dengan posenya yang sengaja dibuat kaku dengan posisi badan tegap dan kedua tangan di sisi samping.

(Foto: @winstongomez)