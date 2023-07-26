Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Rambut Terbaru Karina Aespa, Ikut Tren Gaya Wolf Cut

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:35 WIB
Potret Rambut Terbaru Karina Aespa, Ikut Tren Gaya <i>Wolf</i> <i>Cut</i>
Karina Aespa (YSL/ Allkpop)
SEJAK debut visual memukau bak AI dari Karina Aespa sering menjadi topik hangat di linimasa sosial media dan jagat maya.

Salah satu ciri khas dari tampilan visual leader dan main dancer Aespa ini adalah rambut panjangnya yang sempurna, meskipun gayanya bervariasi selama bertahun-tahun.

Contohnya saat comeback dengan album terbaru belum lama ini, Karina tiba-tiba mengejutkan penggemar lewat gaya ala Barbie, rambut panjang hitam dan tebalnya berubah jadi blonde platinum menyatu sempurna dengan kulit putih porselainnya. Tak heran visual Karian ramai disebut sebagai Barbie sesungguhnya.

Setelah era promosi comeback selesai, rambut Karina diketahui harus dipangkas karena rusak dan kembali diwarnai coklat gelap. Meski pun dalam banyak penampilan publik Aespa, Karina tetap tampil dengan gaya rambut khasnya, panjang lurus atau wavy  dengan bantuan rambut sambung palsu atau hair extention.

