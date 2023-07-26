5 Cara Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh pada Anak, Salah Satunya Ajarkan Cuci Tangan Secara Teratur!

ORANGTUA pasti tak mau anaknya jatuh sakit. Sebagai orangtua, sudah jadi kewajiban dan tugas untuk menjaga kesehatan anak agar tidak jatuh sakit terserang berbagai penyakit.

Sebagai upaya membantu anak agar terhindar dari penyakit, penting untuk mendorong kebiasaan baik dan melakukan beberapa cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sejak usia dini. Mewarta Cleveland Clinic, berikut lima tips yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak anda yang dapat dimulai sejak dari bayi.

1. Menyusui

Meski pun ini adalah keputusan yang sangat pribadi, sebisa mungkin jika memang bisa sebaiknya anak dapat ASI eksklusif setidaknya selama enam bulan. Banyak manfaat kesehatan dari ASI untuk bayi, salah satunya dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui ASI bisa mengurangi alergi pada anak.

2. Ajarkan mencuci tangan teratur

80 persen infeksi menyebar melalui sentuhan. Ajari si kecil untuk terbiasa mencuci tangan dengan air dan sabun setelah bersin, batuk dan usai dari kamar mandi. Mencuci tangan dengan air hangat dan sabun setidaknya selama 20 detik, dapat menghilangkan bakteri dan virus dan bisa mengurangi kemungkinan infeksi paru-paru hingga 45 persen.

3. Lakukan imunisasi

Ikuti saran dokter anak Anda tentang jadwal vaksinasi anak. Imunisasi dimulai pada masa bayi dan berlanjut hingga dewasa dan mencegah campak, gondok, cacar air, rotavirus, dan infeksi lainnya.

