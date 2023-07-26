Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sebelum Meninggal Komedian Taufik Lala Sempat Bersepeda, Sakit Apa?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:12 WIB
Sebelum Meninggal Komedian Taufik Lala Sempat Bersepeda, Sakit Apa?
Taufik Lala (Foto:Inst)
A
A
A

KABAR duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Komedian Taufik Hidayat atau yang akrab disapa Taufik Lala mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Rabu (26/7/2023).

Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram @paskiriaudigital. Akun tersebut mengunggah foto mendiang Taufik Lala semasa hidup pakai busana muslim.

 Taufik Lala

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiiuun. Telah Berpulang Ke Rahmatullah rekan kita TAUFIK HIDAYAT (Taufik Lala) pada hari ini," tulis keterangan akun tersebut dikutip Rabu (26/7/2023).

"Jenazah Almarhum disemayamkan di kediaman rumah duka Kavling Nabilla Cibubur Indah II Ciracas Jakarta Timur," lanjutnya.

Sayangnya, tidak dijelaskan mengenai faktor meninggalnya aktor sekaligus komedian tersebut.

Sebelumnya dikabarkan, Taufik Lala meninggal dunia usai bersepeda. Almarhum disebutkan main sepeda tadi pagi.

 BACA JUGA:

Terdapat dugaan almarhum kemungkinan sakit jantung.

Lalu apa saja faktor pemicu serangan jantung?

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
