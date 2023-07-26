Sering Kena Batuk Pilek, Apa Sih Penyebabnya?

SAAT kondisi cuaca tak menentu, terlalu banyak kegiatan dan pekerjaan, bisa membuat imunitas seseorang turun. Oleh karena itu tak heran, banyak orang kena penyakit batuk pilek.

Memang batuk dan pilek dianggap sebagai penyakit ringan. Namun kalau diabaikan, batuk dan pilek bisa tak kunjung sembuh dan akhirnya mengganggu aktivitas Anda.

Mungkin ada yang salah dengan cara Anda menangani flu dan batuk. Berikut 4 alasan mengapa Anda sering terserang batuk dan pilek,

1. Sistem imun tubuh lemah

Flu dan pilek musiman sering kali ada hubungannya dengan sistem kekebalan Anda. Jika Anda terus terserang pilek dan batuk setiap kali musim berubah, cobalah membuat perubahan kecil dalam gaya hidup Anda. Tambahkan penguat kekebalan, seperti jahe dan madu, dan cobalah untuk menjauh dari makanan dingin setiap kali cuaca berfluktuasi.

2. Alergi

Rinitis alergi adalah salah satu alasan utama di balik pilek, mata berair. Jadi, jika itu adalah tempat tertentu di mana Anda jatuh sakit atau pada waktu tertentu, Anda mungkin mengalami alergi. Ini bisa menjadi akut dan kronis. Jadi, cobalah dan kenali penyebabnya. Uap dan menjaga diri Anda tetap terhidrasi dapat membantu meringankan gejala.

3. Genetik

Jika salah satu dari orangtua Anda rentan terhadap alergi, ada kemungkinan Anda juga menderita alergi. Oleh karena itu, tetap periksa saat Anda batuk dan pilek, dan cari bantuan dari dokter.

