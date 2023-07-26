8 Makanan yang Bikin Panjang Umur dan Sehat!

SALAH satu cara termudah untuk memperpanjang usia Anda adalah mengubah apa yang Anda makan. Penelitian menunjukkan bahwa asupan makanan merupakan indikator penting seberapa lama Anda akan hidup dan apa risiko penyakit yang bisa memperpendek umur.

Berikut adalah sejumlah makanan yang perlu lebih banyak Anda makan untuk membuat Anda dapat lebih lama menikmati hidup sehat, seperti dilansir dari Menshealth,

1. Kacang-kacangan

Ini mungkin jadi kabar baik bagi pecinta kacang. Camilan favorit Anda bisa memperpanjang usia Anda. Dua studi dari Harvard School of Public Health sama-sama menemukan bahwa semakin sering orang mengonsumsi kacang, maka risiko mati muda akan semakin rendah.

Tetapi, pastikan Anda tidak makan terlalu banyak kacang yang bisa memperburuk kondisi Anda. Jumlah yang disarankan para peneliti untuk dikonsumsi per hari adalah seukuran genggaman tangan.

2. Roti dari biji utuh

Roti putih mungkin lebih kaya kalori daripada nutrisi. Tapi tidak dengan roti yang berasal dari gandum utuh, seperti dari gandum utuh, pasta, dan makanan sejenis lainnya.

Menurut studi yang dipublikasikan di JAMA Internal Medicine, setiap tambahan 1 ons porsi biji-bijian berkorelasi dengan penurunan risiko kematian secara keseluruhan 5 persen lebih rendah dan berisiko 9 persen lebih rendah untuk meninggal akibat masalah jantung.

3. Makan makanan pedas

Ini juga bisa menjadi kabar gembira bagi penyuka pedas. Penelitian menunjukkan bahwa makan makanan pedas dapat membuat Anda sehat lebih lama. Namun, jangan hitung sambal berminyak berlemak, garam, atau berpengawet.

Satu studi terhadap lebih dari 450.000 pria dan wanita Tiongkok menunjukkan bahwa mereka yang makan makanan pedas 6 atau 7 hari seminggu memiliki risiko kematian 14 persen lebih rendah daripada mereka yang makan makanan pedas hanya sekali atau kurang selama seminggu.

4. Rumput laut

Lebih dari 1.000 penelitian telah menyimpulkan bahwa makan rumput laut dapat menekan peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperlambat pertumbuhan kanker. Studi yang diterbitkan dalam laporan The Japanese "Longevity" Dietary Constituante bertujuan untuk menjelaskan mengapa harapan hidup di Jepang adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

5. Ikan

Kita selalu berpikir ikan sebagai makanan terbaik untuk otak. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ikan yang disebut karotenoid dapat mencegah penyakit saraf.

Terlebih lagi, omega 3 dalam ikan berlemak seperti salmon menjaga tubuh awet muda, menurut studi dari Ohio State University. Omega 3 secara signifikan ditemukan mampu kurangi peradangan, penyakit jantung, dan Alzheimer.

