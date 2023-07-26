Kena Asam Urat, Atasi dengan 5 Obat Herbal Berikut Ini!

JIKA asam urat sedang kumat, rasanya tubuh tak nyaman. Apalahi sendi tangan dan kaki terasa nyeri.

Guna mengatasi asam urat bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya, dengan beberapa obat herbal yang terbilang aman untuk dikonsumsi.

Obat herbal untuk mengatasi asam urat hanya bisa dikonsumsi sebagai terapi komplementer atau tambahan untuk meredakan beberapa gejalanya.

Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai macam obat herbal untuk mengatasi asam urat berikut ini, apalagi cukup mudah untuk ditemukan di sekitar Anda.

Nah, berikut rekomendasi 5 obat herbal untuk mengatasi asam urat yang bisa kamu coba,

1. Jahe

Dikutip dari Natural Chemist, kamu bisa menambahkan jahe di masakanmu atau makan sedikit secara mentah setiap hari. Apalagi memang jahe punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya untuk mengobati inflamasi pada sendi akibat asam urat.2. Kunyit

Kunyit bisa meringankan gejala asam urat. Apalagi kunyit mengandung curcumin yang dapat mengatasi nyeri yang dirasakan ketika terkena asam urat, karena kandungan ini merupakan anti-inflamasi yang sangat bagus. Kamu bisa mengkonsumsi kunyit hangat guna meredakan inflamasi dan mengurangi rasa sakit akibat asam urat kambuh.

3. Biji Seledri

Biji seledri menjadi obat herbal yang juga cukup ampuh untuk penderita asam urat. Bahkan, penelitian dari Molecular Medicine Reports pada 2019 mengungkapkan bahwa ekstrak biji seledri memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bermanfaat bagi penderita asam urat.

Pembengkakan di sekitar sendi akibat peradangan penyakit asam urat bisa diatasi dengan ekstak biji seledri. Sebab biji seledri mengandung luteolin dan 3-n-butylphthalide (3nB), yang sudah terbukti bermanfaat untuk mengatasi peradangan dan mengendalikan produksi asam urat.

