6 Sayuran yang Cocok Untuk Turunkan Gula Darah Tinggi

PUNYA gula darah tinggi harus diturunkan agar tetap sehat. Apalagi gula darah tinggi bisa menyebabkan seseorang terkena diabetes.

Nah, terdapat sejumlah sayuran yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya yakni sebagai penurun gula darah.

Beberapa sayuran berikut ini cukup aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Bahkan dipercaya mampu menurunkan kadar gula darah.

Lantas, sayuran apa saja yang dapat menjadi penurun gula darah?

1. Labu

Labu merupakan pilihan tepat bagi Anda yang ingin menurunkan gula darah. Faktanya, labu digunakan sebagai obat diabetes tradisional di banyak negara seperti Meksiko dan Iran.

Labu kaya akan karbohidrat yang disebut polisakarida, yang telah dipelajari potensinya dalam mengatur gula darah.

2. Brokoli

Brokoli terkenal akan kandungan sulforaphane, yaitu sejenis isothiocyanate yang memiliki sifat penurun gula darah. Bahan kimia tumbuhan tersebut dihasilkan saat brokoli dicincang atau dikunyah.

Penelitian tabung reaksi, hewan, dan manusia sudah menunjukkan bahwa ekstrak brokoli mengandung tinggi sulforaphane.

Kandungan tersebut dipercaya memiliki efek antidiabetes yang kuat, yang bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi gula darah serta penanda stres oksidatif.

3. Kimchi

Kimchi merupakan makanan fermentasi yang dikemas dengan senyawa yang dapat meningkatkan kesehatan, termasuk probiotik, mineral, dan antioksidan. Mengonsumsi kimchi dipercaya bisa memperbaiki gula darah dan sensitivitas insulin.

4. Kale

Kale memiliki kandungan tinggi serat dan antioksidan flavonoid yang membuatnya menjadi salah satu sayuran yang dapat menurunkan gula darah.

Dalam sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid yang ditemukan dalam sayuran tersebut, termasuk quercetin dan kaempferol, memiliki efek penurun gula darah dan ampun untuk meningkatkan sensitivitas insulin.

