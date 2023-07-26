Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gejala GERD yang Perlu Diwaspadai, Salah Satunya Gigi Berwarna Kuning

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |22:26 WIB
Gejala GERD yang Perlu Diwaspadai, Salah Satunya Gigi Berwarna Kuning
Gerd kumat (Foto: Freepik)
ORANG yang menderita gangguan asam lambung atau GERD perlu perhatian khusus untuk beberapa jenis makanan yang dikonsumsinya. Ini wajib dilakukan agar tidak berpotensi meningkatkan asam lambung yang mengakibatkan GERD-nya kumat.

Pemilihan makanan yang aman dan tidak mengiritasi lambung seperti mengonsumsi makanan yang mudah dicerna, tidak mengandung gas, dan lemak tinggi sangat disarankan agar lambung tetap terjaga.

 Dokter Tirta

Dokter Tirta menjelaskan, GERD merupakan penyakit yang dapat dialami oleh semua generasi. Apalagi saat ini banyak anak muda yang memiliki masalah lambung dan pencernaan akibat faktor gaya hidup dan stres yang berkepanjangan.

Masyarakat wajib mewaspadai gejala GERD seperti gigi berwarna kuning, air ludah yang berwarna hijau, nyeri dada, dan terasa panas dari iritasi kerongkongan.

“Namun GERD sejatinya dapat diatasi dengan menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan pola makan yang teratur seperti jaga kebiasaan makan, jam makan, dan pola makan," ujarnya.

